Cele mai ciudate fobii ale oamenilor, legate de animale

Este cea mai des intalnita zoofobie. Pana la 6,1% din populatia globala sufera de arahnofobie, scrie Descopera.ro In timp ce o persoana se poate teme de caini sau pisici pentru ca a fost la un moment dat atacata, posibilitatea ca un om sa fie atacat de pesti este mica. Asadar, cum apare ihtiofobia? Pestii sunt considerati creaturi murdare, iar una dintre cele mai comune cauze ale acestei probleme este convingerea ca pestii raspandesc boli.Unii oameni se tem sa intre in apele in care ar putea exista pesti, iar cei care sufera de o forma mai severa de ihtiofobie nu vor avea curaj sa se aproprie de lacuri sau mare.Frica de caini nu este o fobie complet irationala, pentru ca multi oameni sunt fugariti sau chiar muscati de caini la un moment dat. Statisticile arata ca numarul de caini domesticiti a crescut in SUA cu mult peste 20 de milioane, in 2017. Totusi, o metoda buna de a scapa de fobia aceasta este expunerea treptata la catelusi.Frica de pisici este cunoscuta si sub alte denumiri precum felinofobia sau gatofobia. Chiar daca oamenii nu obisnuiesc sa-si scoata pisicile la plimbare, ar putea fi destul de greu pentru cineva care sufera de aceasta fobie sa viziteze casa unui prieten care are pisici. Uneori, chiar si un simplu "miau" ar putea ingrozi persoanele care au aceasta fobie.Totodata, conducatori faimosi precum Napoleon Bonaparte, Iulius Cezar si Alexandru cel Mare ar fi suferit de aceasta fobie.Teama de pasari se numeste ornitofobie, dar teama de gaini poarta alt nume -alektorofobie.Numele provine din cuvantul grecesc "alektor", care inseamna cocos. Cel mai probabil, aceasta fobie apare in cazul persoanelor care au locuit in mediul rural si au avut experiente neplacute cu gaini.La fel ca pestii, broastele raioase sunt o specie care traieste in apropiere de apa. Acestea sunt considerate adesea creaturi dezgustatoare si purtatoare de boli. Broastele pot fi gasite adesea in zone impadurite, asa ca astfel de locuri vor fi mereu evitate de cei care sufera de bufonofobie. Exista si unele specii de broaste care sunt veninoase. Broasca de trestie, de exemplu, poate omori oameni si animale cu veninul sau.Viermii sunt o specie care ajuta plantele sa supravietuiasca si sunt o parte cruciala a ecosistemului agricol. Totusi, unele persoane care sufera de helmintofobie nu pot nici macar sa mearga prin iarba, pentru ca stiu prea bine ca viermii misuna prin pamantul de sub picioarele lor.Oameni carora le este frica de lilieci vor evita pe cat posibil sa iasa din casa in timpul noptii. In Evul Mediu, in Europa, oamenii considerau liliacul chiar un semn rau, daca intra in casa.Oricine care a fost macar o data in viata intepat de albine stie prea bine sa stea departe de ele. Pentru majoritatea oamenilor, o albina poate parea doar enervanta, insa cei care sufera de o astfel de fobie ar putea avea atacuri de panica daca vad o albina in apropiere. "Spheksophobia" reprezinta frica de viespi, iar un aspect interesant este ca cei care sufera de apirofobia sunt ingroziti de albine, dar nu si de viespi.Este putin probabil ca un cal sa fugareasca un om, precum unui caine, asa ca de ce i-ar fi cuiva frica de aceste splendide animale? Calaria este un hobby popular, iar daca cineva sufera o cazatura urata in timp ce calareste un cal, un astfel de eveniment ar putea duce la teama de cai. Equinofobia apare cel mai probabil daca un astfel de incident se petrece la o varsta frageda.Aceasta este frica de creaturi marine precum homarii, crabii, sepiile sau caracatitele. Oamenii care sufera de aceasta fobie ar putea avea implicit si frica de mare. Ce este ciudat e ca nu se tem si de rauri. Oameni suferinzi de ostraconophobie se teme pana si sa manance intr-un restaurant care serveste fructe de mare. Explcatiile acestei fobii ar putea fi o alergie la fructele de mare sau o experienta neplacuta cu o astfel de vietate.