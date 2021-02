VIDEO Operatiune rara in Romania. Cum a fost salvat un cerb de 300 de kilograme cazut intr-o rapa: "A fost extrem de dificil"

Jandarmeria a fost alertata de autoritatile locale cu privire la faptul ca intr-o zona abrupta de pe albia unui parau din localitatea Gura Teghii se afla un cerb ranit la un picior, vizibil slabit si care nu poate iesi din rapa respectiva."Jandarmii impreuna cu administratia publica locala si reprezentantii fondului cinegetic, respectiv ai Ocolului Silvic Siriu s-au deplasat de urgenta in zona, fiind cautate solutii pentru eliberarea animalului. Starea cerbului precum si gabaritul acestuia, estimat la peste 300 de kg au facut ca interventia sa fie una extrem de dificila", arata Jandarmeria Buzau.Potrivit jandarmilor, in operatiune a fost implicat si un medic veterinar."Animalul a fost tranchilizat de catre specialisti, iar dupa evaluarea starii medicale s-a constatat ca cerbul are o leziune circulara in zona unui picior din fata. In acesta situatie, medicul veterinar a apreciat ca este necesara transportarea animalului in municipiul Buzau pentru efectuare unui tratament adecvat, intrucat, daca ar fi fost eliberat in mediul natural nu ar fi avut sanse de supravietuire", mai arata Jandarmeria Buzau.Dupa ce a fost scos din prapastia in care se afla, cerbul a fost dus la Baza Sportiva a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau, unde urmeaza sa fie supus unei interventii chirugicale si tratat de catre medicul veterinar care a participat la interventie, cu sprijinul specialistilor din cadrul DSVSA si tehnicienilor veterinari jandarmi."Dupa vindecare, cerbul va fi eliberat in mediul natural. Pe aceasta cale, IJJ Buzau adreseaza multumiri tuturor persoanelor si institutiilor care s-au implicat in salvarea animalului!", a mai transmis Jandarmeria Buzau.