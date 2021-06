Cercetatorii francezi dezvaluie o ''prabusire'' a biodiversitatii din Mediterana in ultimii 30 de ani

Raportul "Mediterranee vivante" ("Mediterana vie") se bazeaza pe cercetari aprofundate asupra studiilor publicate in ultimii 30 de ani, reunind monitorizarile ce au vizat recensamintele realizate pentru peste 80.000 de populatii de animale din aceasta regiune a lumii, unde, potrivit autorilor, "modificarile climatice sunt mai rapide si impactul activitatilor umane este mai puternic decat in alte zone".Documentul a fost redactat de specialistii de la Institutul de cercetari pentru conservarea zonelor umede mediteraneene Tour du Valat, situat in sudul Frantei.La scara mondiala, nivelul marii a crescut cu aproximativ 15 centimetri in secolul al XX-lea, iar cresterea urmeaza o evolutie accelerata, potrivit Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC).Autorii raportului au constatat ca populatiile de vertebrate din bazinul mediteraneean au scazut cu 20% intre 1993 si 2016, scaderea fiind chiar de 52% in ecosistemele marine (pelagice si costiere) si de 28% in ecosistemele cu apa dulce (zone umede si rauri).Dintre toate speciile recenzate in acest studiu, pestii sunt cel mai grav afectati, fiind victime ale pescuitului excesiv. Populatia adulta a tonului rosu a scazut cu 90%."Cele mai multe specii suporta cu greu efectele activitatilor umane si ale modificarilor climatice, a caror amploare ar trebui sa creasca pe parcursul deceniilor urmatoare", a declarat Thomas Galewski, coordonatorul studiului."Mai mult decat atat, un procent important din aceste specii sunt endemice bazinului mediteranean si evolueaza in arii de repartizare restranse, fapt care le face inca si mai vulnerabile", a adaugat el. Mediterana , una dintre regiunile lumii cu cel mai mare numar de specii endemice, este singura mare de pe Terra care este inconjurata de trei continente.Leagan al multor civilizatii, Mediterana este inconjurata in zilele noastre de regiuni cu un grad foarte mare de urbanizare, care concentreaza peste 500 de milioane de locuitori si 360 de milioane de turisti in fiecare an (27% din turismul mondial). Cercetatorii au dezvaluit totodata impactul "incurajator" al mai multor actiuni de conservare, precum limitarea vanatorii si a pescuitului, protejarea habitatelor celor mai rare specii, controlarea surselor de poluare si consolidarea efectivelor prin reintroducerea unor exemplare in mediul lor natural.Anumite specii, precum capra alpina, vulturul-negru, pelicanul-cret si testoasele marine din specia Caretta caretta au fost salvate prin astfel de masuri.Insa cercetatorii atentioneaza si asupra marjelor de progres obtinute in eforturile de conservare a naturii si solicita, mai ales, o mai buna colaborare intre toate tarile, deplangand "o lipsa de date" despre anumite specii, "intrucat mare parte din informatiile recenzate provin din tarile aflate la nord de Mediterana".