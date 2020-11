Comisia Europeana solicita Romaniei sa ia masuri urgente privind deseurile, natura, apele reziduale si calitatea aerului

Comisia Europeana a trimis Romaniei, vineri, 30 octombrie 2020, o scrisoare de punere in intarziere, care reprezinta declansarea primei etape a procedurilor de infringement in domeniul mediului, pentru nerespectarea tratatului UE privind deseurile, natura, apa si calitatea aerului.Romania are la dispozitie doua luni pentru a raspunde. In caz contrar, Comisia poate decide sa emita un aviz motivat - a doua etapa a procedurii.Comisia Europeana solicita asigurarea protectiei habitatelor si a speciilor, respectarea normelor UE privind apele reziduale urbane, adoptarea unor programe nationale de control a poluarii atmosferice si inchiderea sau reabilitarea depozitelor ilegale de deseuri, noteaza Calea Europeana In temeiul directivei-cadru privind deseurile (2000/60/CE), statele membre au obligatia de a recupera si elimina deseurile intr-un mod care sa nu pericliteze sanatatea umana si mediul, interzicand abandonarea, descarcarea sau evacuarea necontrolata a deseurilor."Comisia solicita Romaniei sa inchida, sa etanseze si sa restaureze din punct de vedere ecologic depozitele ilegale de deseuri care au beneficiat de o perioada de tranzitie, in conformitate cu Tratatul de aderare a Romaniei. (...) Deseurile trebuie tratate fara a crea riscuri pentru apa, aer, sol, plante sau animale, fara a cauza neplaceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta in mod negativ peisajul sau zonele de interes special", se arata in comunicatul de presa.In Romania, 101 depozite de deseuri neconforme, care au beneficiat de o perioada de tranzitie, ar fi trebuit sa fie inchise pana in iulie 2019. Conform informatiilor primite din partea Romaniei, doar 86 de depozite de deseuri sunt in prezent inchise si reabilitate.Deasemenea, Comisia solicita Romaniei sa transpuna integral in legislatia nationala Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica. Aceasta directiva contribuie la protejarea biodiversitatii in Uniunea Europeana. Transpunerea incorecta a dispozitiilor directivei poate compromite obiectivele acesteia de conservare, subliniaza Comisia Europeana.Printre multe alte probleme, legislatia Romaniei nu mentioneaza in mod explicit ca masurile de conservare incluse in planurile de gestionare trebuie sa tina seama de necesitatile ecologice ale tipurilor de habitate naturale si ale speciilor prezente pe teritoriul respectivelor situri."Acest lucru are un impact direct asupra calitatii planurilor de gestionare, avand in vedere ca s-ar putea ca acestea sa nu contina masurile necesare protejarii respectivelor tipuri de habitate si specii. Deasemenea, legislatia nationala limiteaza domeniul de aplicare a principalelor dispozitii ale directivei la activitatile desfasurate in cadrul siturilor Natura 2000. Astfel sunt excluse toate celelalte cauze posibile de deteriorare sau de perturbare provenite din afara siturilor", se arata in comunicatul de presa al Comisiei.Comisia Europeana a transmis si o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului) in zone urbane mari.In temeiul directivei, orasele au obligatia sa instituie infrastructura necesara, in scopul de a-si colecta si trata apele urbane reziduale. Apele reziduale netratate pot pune in pericol sanatatea umana si polueaza lacurile, raurile, solul, apele subterane si costiere.Conform celor mai recente date furnizate de autoritatile romane, in timp ce anumite aglomerari urbane nu au asigurat colectarea apelor reziduale, altele au fost considerate neconforme.Un numar de 188 de aglomerari mari inca nu respecta obligatiile de colectare a apelor urbane reziduale, prevazute in legislatia UE, in timp ce 192 de aglomerari mari nu respecta obligatiile de tratare secundara, iar 193 de aglomerari mari nu respecta obligatiile de tratament riguros.In aceeasi actiune, Comisia indeamna insistent Grecia si Romania sa adopte programele nationale de control a poluarii atmosferice, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284.Directiva prevede obligatia statelor membre de a elabora, adopta si pune in aplicare programe nationale de control al poluarii atmosferice, in vederea atingerii unor niveluri de calitate a aerului care sa nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sanatatea umana si pentru mediu.In aceasta cauza, Comisia a transmis vineri un aviz motivat - este penultima etapa, inainte ca executivul de la Bruxelles sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene."Emisiile generate de poluanti - (n.r.) dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili nemetanici, amoniac si particule fine PM 2,5 - precum si impactul acestora trebuie monitorizate si raportate. Pactul verde european are drept scop orientarea UE catre o strategie de reducere a poluarii la zero, care sa aduca beneficii sanatatii publice, mediului si neutralitatii climatice. Din motivele mentionate, Comisia trimite astazi (vineri - n.r.) statelor membre in cauza un aviz motivat. Grecia si Romania au acum la dispozitie doua luni pentru a lua masurile corespunzatoare. In caz contrar, Comisia poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu privire la acest caz", se mai arata in comunicatul transmis de CE.