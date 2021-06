Inca un container plin cu peste 25 de tone de deseuri de cauciuc, descoperit in Portul Constanta

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 14 iunie, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori vamali si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta, au identificat un container, sosit din Germania, pentru o firma din judetul Valcea."In urma verificarilor suplimentare, echipa de control a constatat faptul ca in container se aflau paleti incarcati cu 25 de tone de deseuri cauciuc, marfa care nu corespunde cu datele declarate si cuprinse in documentele folosite la autoritatea vamala", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca reprezentantii Garzii de Mediu Constanta nu au permis importul pe teritoriul Romaniei deoarece marfurile respective sunt deseuri "Astfel, acestea nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei si nici nu pot fi comercializate, punand in pericol viata si sanatatea consumatorilor in cazul folosirii acestora", a mai transmis Garda de Coasta.In cauza, politistii de frontiera continua cercetarile, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta investit in cauza, pentru folosirea de acte nereale si incalcarea regimului deseurilor, iar bunurile vor fi returnate firmei.