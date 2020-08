Cum a ajuns omenirea sa traiasca "pe credit" restul anului 2020. "Ziua Suprasolicitarii Pamantului a fost pe 22 august"

Alpinistul Gavan remarca faptul ca ziua pana la care omenirea a consumat toate resursele pe care planeta le putea genera pentru anul acesta a fost sambata, 22 august."Pentru Romania, aceasta data a fost 11 iulie 2020, mai rapid decat media globala. Adica noi, cu totii, am facut asta. Tot ceea ce trece de acesta data depaseste capacitatile naturale de regenerare ale planetei. In prezent, consumam resursele a 1,75 planete. Acum douazeci de ani, aceasta data era cu aproximativ doua luni mai tarziu. Traim, practic, pe credit, si ca orice credit, acesta va ajunge la scadenta. Scadenta pe care, este adevarat, poate ca nu vom mai apuca sa o achitam noi, dar cu siguranta copiii nostri vor fi obligati sa o plateasca scump si nu ne vor ierta pentru asta", afirma activistul dde mediu.El mai arata ca "suntem singura specie de pe fata pamantului care isi distruge propriul habitat", insa e important sa constientizam faptul ca nu suntem stapanii acestei planete, cuceritorii acestei planete, ci mai degraba, custozii acesteia, iar postura de custode vine cu o responsabilitate pe masura."Planeta aceasta inseamna abundenta, dar pentru ca abundenta sa se poata manifesta, o poate face doar in momentul in care fiecare dintre noi luam cu masura, luam atat care ne este necesar, atat cat ne trebuie", argumenteaza Alex Gavan, care ataseaza postarii fotografia aeriana a unei muchii nordice a muntilor Fagarasului, facuta in timpul unui survol amplu pentru a documenta dezastrul si drama taierilor de paduri din acesti munti cat si din Bucegi, Leaota, Piatra Craiului si Iezer Papusa.Ziua Suprasolicitarii Pamantului (Earth Overshoot Day) a fost pe 22 august, iar resursele planetei in 2020 au ajuns cu aproape o luna mai mult decat in 2019.Citeste si: