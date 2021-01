VIDEO Imagini spectaculoase cu o vidra care se joaca, surprinse in Defileul Jiului

http://www.rosilva.ro/

"O simpatica vidra jucausa care isi face siesta pe malul unui rau din Parcul National Defileul Jiului a fost surprinsa in imagini de colegul nostru Tibi Feczko", a anuntat"Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul in jurul apelor curgatoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte si membrana interdigitala, coada lunga si musculoasa folosind-o la inaintat si schimbarea directiei.Are capul mic si urechile adaptate vietii acvatice, fiind mici si acoperite cu pliuri cand se afla sub apa. Are o blana inchisa la culoare, densa si lucioasa, care ii ofera protectie inclusiv sub apa. In general, masculul cantareste pana la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mica, de circa 5 kilograme, lungimea corpului putand ajunge la 1 metru. Se hraneste in special cu peste, dar consuma si crustacee, amfibieni si nevertebrate acvatice", sunt explicatiile care insotesc imaginile.Parcul National Defileul Jiului din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva are o suprafata de peste 11.000 de hectare, intre masivele Parang si Valcan, pe raza judetelor Hunedoara si Gorj.Din cele peste 11.000 de hectare ale parcului, aproape 9.500 de hectare sunt paduri , 8.984 de hectare fiind in zone de protectie stricta sau integrala, unde interventia umana nu este permisa.In luna octombrie 2020, o haita de lupi a fost filmata pe un teren din Ocolul Silvic Tarcau, judetul Neamt. Imaginile au fost surprinse de profesorul Stefan Ciotau si au fost facute publice pe Facebook.