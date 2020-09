De ce cad frunzele toamna

Da, ati citit bine, de sete.Principala functie biologica a frunzelor arborilor este aceea de fotosinteza - prin care arborii folosesc apa, dioxidul de carbon si lumina solara, pentru a produce compusi organici si oxigen.Pentru a obtine forta de absorbtie necesara obtinerii apei din sol, arborii trebuie neaparat sa transpire in mod constant. Iar aceasta "transpiratie" se produce prin micile crapaturi din scoarta, dar mai ales prin frunze.Totalitatea frunzelor transpira o cantitate uriasa de apa, pe care, iarna, arborii nu isi mai permit sa o piarda, prin urmare ei incep sa renunte la frunze inca din timpul toamnei, pentru a nu se deshidrata si muri.Copacii care nu-si pierd frunzele pe timpul iernii, cum sunt coniferele, sunt extrem de bine adaptati la seceta. In plus, frunzele coniferelor sunt foarte mici, ceea ce duce la micsorarea considerabila a suprafetei de transpiratie - acesta este motivul pentru care brazii si pinii raman verzi si iarna.Copacii au frunzele verzi primavara si vara, pentru ca beneficiaza de lumina solara din abundenta, iar asta ii ajuta sa "fabrice" cantitati mari de clorofila.Pe masura ce se instaleaza toamna, zilele devin tot mai scurte, lumina solara e din ce in ce mai putina, cerul e tot mai des innorat, iar frunzele copacilor incep sa se coloreze in tonuri de galben, portocaliu sau rosu."Vinovate" pentru culorile pe care le imbraca frunzele copacilor toamna sunt diversii copusi chimici care se gasesc in acestea. Xantofila, de exemplu, determina culoarea galbena a frunzelor, carotenoizii dau culoarea portocalie, iar antocianul coloreaza frunzele in tonuri de rosu. Practic, cand verdele clorofilei dispare, celelalte culori sunt lasate sa iasa la suprafata.Frunzele incep sa cada atunci cand copacul opreste apa si nutrientii sa ajunga la ele prin stratul de celule care conecteaza coditele frunzelor cu ramurile. Cand se intampla acest lucru aceste conexiuni se usuca si se descompun. Legaturile devin din ce in ce mai fragile pana cand frunzele cad, ajutate si de vant sau ploaie.Cititi si: