Descoperire colosala in Marea Neagra: Specii disparute de zeci de ani au aparut iar

Chefalul cu ochii rosii, palamida sau scrumbia albastra au fost semnalate din nou in Marea Neagra, desi speciile erau disparute de zeci de ani. Datorita unei alge, sunt si sanse ca Marea Neagra sa devina mai albastra.

Datorita poluarii produse de industria grea si de agricultura statelor comuniste, o parte din fauna Marii Negre a disparut in ultimele zeci de ani. Odata cu caderea comunismului si prabusirea industriilor poluante, raurile au devenit mai curate si Marea Neagra a inceput sa-si revina, arata Stirile Pro TV.

In 2012, in Marea Neagra a aparut o alga care prefera apele curate si care da apelor o culoare albastra, ca in Marea Mediterana. Planta se hraneste prin filtrarea apei si fixeaza unele substante din ea.

Marea Neagra nu-si revine numai la nivel microscopic, ci se repopuleaza cu specii ca scrumbia albastra, chefalul cu ochi rosii sau palamida.

"Dupa 1964 pur si simplu nu a mai aparut scrumbia albastra. Nu as neglija specii mai rare, cum este milacopul, pe care nu l-am mai vazut de 30-40 de ani", a declarat Nicolae Papadopol, director stiintific la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

Si populatia de delfini a crescut. "Anul acesta, din cele 92 de iesiri pe mare efectuate de echipa noastra, in 86 am observat delfini cel putin in unul din punctele de observatie, ceea ce nu se intampla pana acum", a declarat Razvan Popescu Mirceni, biolog marin.