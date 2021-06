O cantitate uriasa de deseuri de cauciuc care urma sa fie exportata in Thailanda a fost descoperita in Portul Constanta

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori vamali si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta, au descoperit patru containere cu cauciuc nevulcanizat , care urmau sa fie exportate in Thailanda, de o firma din judetul Olt care facea activitati de export."In urma verificarilor suplimentare, echipa de control a constatat ca in containere se aflau incarcate de fapt 110 tone de deseuri de cauciuc, marfa care nu corespunde cu datele declarate si cuprinse in documentele folosite la autoritatea vamala", a transmis Garda de Coasta.Comisarii Garzii de Mediu nu au permis exportul si au decis returnarea la societatea exportatoare deoarece marfurile sunt deseuri.