Peste 180 tone de deseuri oprite la intrarea in Romania. Au fost incarcate in Germania, Anglia,Turcia si Grecia VIDEO

In cursul zilei de ieri, 14 iunie, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu, pe sensul de intrare in tara, controale specifice asupra a patru autocamioane in care au constatat faptul ca se afla cantitatea 62.420 de kilograme deseuri, din aluminiu sau polistiren. Deseurile au fost incarcate din Bulgaria si Grecia si aveau ca destinatie societati comerciale din municipiul Bucuresti, anunta Politia de FrontieraTot ieri, la diferite intervale de timp, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi si reprezentantii Garzii de Mediu au efectuat pe sensul de intrare in tara, controale specifice asupra a doua ansambluri rutiere, in care, conform documentelor de insotire a marfii, erau deseuri din sticla precum si din plastic, in cantitate totala de 27.800 kilograme deseuri.In ambele cazuri, soferii nu detineau documentatia legala pentru efectuarea importului.In data de 14.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu, au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei ansambluri rutiere, unul dintre acestea fiind incarcat cu haine second hand care erau de fapt deseuri, iar celelalte doua continand deseuri de sticla, pentru care soferii nu au prezentat documentatia necesara prevazuta de lege pentru astfel de importuri. In total, cele trei vehicule transportau 54.619 de kilograme de deseuri.Si politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat controlul specific, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu, asupra unui automarfar incarcat cu imbracaminte si textile cu grad ridicat de uzura. Autoritatile au stabilit ca produsele sunt, de fapt, deseuri, in greutate totala de 16.000 de kilograme.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori vamali si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au identificat un container, sosit din Germania, in se aflau paleti incarcati cu 25.570 kilograme de deseuri cauciuc, marfa care nu corespunde cu datele declarate si cuprinse in documentele folosite la autoritatea vamala.Deseurile au fost incarcate din Germania, Anglia,Turcia si Grecia, urmand sa ajunga in diferite localitati din tara noastra.In toate cazurile, autoritatile de control nu au permis accesul pe teritoriul Romaniei pentru mijloacele de transport in cauza si marfurile transportate.