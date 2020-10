Dezastrul ecologic din Extremul Orient al Rusiei continua. Un eveniment misterios a ucis recent pana la 95% din viata subacvatica

Oamenii se tem ca apa din regiunea Kamchatka ar fi fost poluata in urma unei scurgeri de combustibil de rachete, depozitat intr-o baza militara din zona, dar autoritatile ruse spun ca "decesele in masa au fost cauzate de toxinele din microalge, care s-au inmultit ca urmare a incalzirii globale".La inceputul lunii septembrie, culoarea apei s-a schimbat, o spuma groasa s-a format la suprafata si un miros puternic se simtea in aer.Surferii si inotatorii locali au declansat initial alarma luna trecuta, dupa ce au suferit dureri oculare, greata si chiar arsuri, dupa ce au intrat in apa. Acestia au captat atentia cu imaginile socante cu arici de mare, crabi si caracatite moarte si aduse de mare pe plaja Khalaktyrsky, din Golful Avacha.S-a vehiculat atunci ca acest incident misterior a ucis 95% din viata marina din regiune.In urma unei campanii care a cerut investigarea incidentului misterios, oamenii de stiinta locali au spus ca e posibil sa se fi produs o scurgere toxica in apropiere de plaja din peninsula Kamchatka, Rusia.Autoritatile locale au negat initial zvonurile. Insa, in urma presiunii publice, Comitetul de Investigatii din Rusia a deschis o ancheta privind posibile incalcari ale folosirii substantelor periculoase pentru mediu, precum si posibila poluare marina.In timpul unei sedinte cu Vladimir Solodov, guvernatorul regiunii Kamchatka, oamenii de stiinta au declarat ca majoritatea vietii marine a fost ucisa."Pe mal, nu am gasit animale mari sau pasari moarte. Insa, atunci cand am desfasurat scufundari, am descoperit ca a avut loc o moarte in masa a organismelor, pana la adancimi de 10 - 15 metri. 95% au fost ucise. Unii pesti mari, creveti si raci au supravietuit, insa intr-un numar extrem de redus", a spus omul de stiinta Ivan Usatov.Cercetatorii au afirmat inca din septembrie ca zona contaminata este mult mai mare decat ce au analizat deocamdata si ca viata marina ramasa este in pericol, din cauza ca nu mai are din ce sa traiasca.Si au avut dreptate: saptamana trecuta, oamenii de stiinta si martorii din zona au raportat ca au vazut noi animale marine moarte de-a lungul fundului marii, la sud de descoperirea initiala, din septembrie.Daca luna trecuta, Ministerul pentru Resurse Naturale si Ecologie al regiunii Kamchatka a insistat ca este exclusa o contaminare si ca "apa are culoare si miros normal si nimic anormal nu a fost documentat" - potrivit Science Alert - acum, in urma ultimelor evenimente, autoritatile ruse, prin vocea guvernatorului Sodolov, admit ca "dovezile arata ca amploarea evenimentului este extrem de mare", dar ca "nu putem spune ca un obiect local creat de om in apropierea portului Petropavlovsk-Kamchatsky a fost cauza", informeaza The Moscow Times Deasemenea, Vladimir Sodolov a mai afirmat ca el este convins ca "decesele sunt aproape sigur legate de schimbarile climatice si de alte efecte poluante pe care noi, ca omenire, le provocam Oceanului Pacific" si ca a cerut guvernului rus sa formeze un "proiect de cercetare cuprinzator" pentru a studia mortile misterioase. "Ne-am intalnit cu un nou fenomen la scara mare, pe care stiinta inca nu l-a inteles", a concluzionat guvernatorul rus.Anterior, activistii de mediu au avertizat ca poluarea ar fi putut proveni dintr-o instalatie de depozitare, din epoca sovietica, a substantelor chimice otravitoare care s-ar fi putut scurge in mare.Declaratiile guvernatorului Vladimir Solodov in legatura cu noile vietati marine gasite moarte au fost facute la doar cateva ore dupa ce Andrei Adrianov, vicepresedintele Academiei Ruse de Stiinte, a afirmat ca decesele in masa raportate saptamana trecuta au fost cauzate de toxinele din microalge.Teoria a fost sustinuta si de biologi marini rusi, care au subliniat prezenta din abundenta a spumei galbene care acopera o zona ce poate fi vazuta din spatiu. "Aceste microalge, de tipul Gymnodinium, elibereaza niste toxine care afecteaza nevertebratele", a precizat Andrei Adrianov, citat de AFP Peste 175.000 de oameni au semnat o petitie online prin care cer anchetarea in detaliu a fenomenului care afecteaza plajele si viata marina din Oceanul Pacific, in Extremul Orient Rus, dupa valul de indignare si critici dure de pe retelele de socializare, generat de reactia initiala a autoritatilor ruse care negau existenta unei probleme, iar acum de raspunsurile neverosimile, si dupa ce e Yury Dud, un youtuber cunoscut, a publicat filmari cu drona, ce au devenit rapid virale si care arata apa de culoare inchisa si sute de animale moarte pe plaja.Oamenii se tem ca apa din regiunea Kamchatka ar fi fost poluata in urma unei scurgeri de combustibil de rachete, depozitat in baza militara din zona, scrie The Guardian Peninsula Kamceatka este o destinatie superba si foarte populara printre turistii in cautare de aventuri, datorita vulcanilor activi si vietii salbatice abundente. Incidentul ecologic de luna trecuta a avut loc la scurt timp dupa ce autoritatile i-au sfatuit pe turisti sa evite zona, din cauza unui "vulcan care ar fi pe cale sa erupa" - detaliu care acum trezeste inca si mai multe suspiciuni.