Exploatarea cu cianuri de la Certej, oprita dupa 10 ani

"Dupa ani de lupta in instante, am reusit sa oprim un proiect care ar fi distrus toata zona Certej. Rand pe rand, instantele din Romania au invalidat planul de urbanism obtinut de Deva Gold pentru proiectul minier. Astfel, a devenit imposibila emiterea oricaror acte de autorizare a minei cu cianuri intemeiate pe acest PUZ", a declarat Roxana Pencea, reprezentant Mining Watch Romania.Intr-un proces castigat de Mining Watch Romania, Curtea de Apel Oradea a respins pe 17 iulie cererea de revizuire inaintata de Deva Gold in legatura cu proiectul minier Certej.Compania miniera alaturi de Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus si Agentia pentru Protectia Mediului Timis au cerut instantei revizuirea deciziei prin care PUZ-ul pentru exploatarea minereurilor auro-argintifere si polimetalice de la Certej a fost anulat.Anularea planului urbanistic a fost decisa in 2019, prin hotararea definitiva a Curtii de Apel Cluj."Instanta de fond a admis exceptia de nelegalitate a avizului de mediu si a constatat ca avizele initiale care au stat la baza emiterii avizului de mediu nr. 5/2010 nu au fost revizuite, desi era obligatorie parcurgerea unei noi proceduri de avizare fata de modificarile aduse proiectului (e.g. avizul de gospodarire a apelor). Curtea de Apel Cluj a mentinut solutia tribunalului, retinand prin decizia nr. 1194/2019 ca judecatorul fondului "a exercitat prerogativa fundamentala, aceea de a infaptui justitia", a declarat avocat Roxana Mandrutiu.In aprilie 2020, Curtea de Apel Cluj a respins si contestatia in anulare declarata de Deva Gold. Ulterior, in iulie 2020, Curtea de Apel Oradea a respins ultima cale de atac extraordinara: revizuirea.In acelasi timp, Mining Watch Romania a sesizat organelor de urmarire penala si fapte de coruptie in transferul de paduri , suprafete necesare pentru construirea iazurilor de decantare."Societatea civila a luptat din nou pentru interesele cetatenilor Romaniei si le-a protejat mai bine decat statul, care nu reuseste sa ancheteze si sa sanctioneze coruptia din jurul avizarii proiectelor de minerit", a adaugat Tudor Bradatan, reprezentant al Comunitatii Declic.