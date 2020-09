Fara masuri radicale, schimbarile climatice ar putea duce la colapsul civilizatiei pana in 2050

Un raport realizat in 2019 de Breakthrough National Centre for Climate Restoration, din Australia, cere o mobilizare masiva internationala catre o economie cu zero emisii, cu o amploare a eforturilor comparabila cu cea din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Green Report David Spratt, director de cercetare la Breakthrough, a declarat ca scenariul cel mai pesimist indica un colaps economic si social pana in 2050."O scurta fereastra de oportunitate exista, pentru o mobilizare globala de urgenta a resurselor, in care experienta in logistica si planificare a sectorului de siguranta nationala ar putea juca un rol valoros."Prefata raportului este scrisa de fostul Sef al Fortelor de Aparare Australiene, Chris Barrie."David Spratt si Ian Dunlop au prezentat purul adevar privind situatia disperata in care se afla oamenii si planeta, descriind o imagine tulburatoare a posibilitatii reale ca viata umana sa se indrepte spre extinctie, in cel mai oribil mod.", a scris Barrie.Spratt si Ian Dunlop, fost director executiv la Royal Dutch Shell , estimeaza ca pana la jumatatea secolului, va fi inregistrata o incalzire de 3 grade Celsius, fata de nivelurile pre-industriale.Daunele cauzate de schimbarile climatice au costat deja lumea zeci de miliarde de dolari, in 2018.Efectele unei incalziri de 3 grade Celsius, pana in 2050, ar include:- colapsul ecosistemelor, cum ar fi recifele de corali, Arctica si Amazonul- temperaturi insuportabile, pentru mai mult de 100 de zile pe an, in Africa de Vest, zonele tropicale din America de Sud, Orientul Mijlociu si Sud-Estul Asiei- scaderea randamentului agricol cu o cincime- inundarea oraselor de coasta, a insulelor mici si a zonelor joase - printre orasele afectate s-ar putea numara Jakarta, Mumbai, Guangzhou, Hong Kong, Ho Chi Minh City, Shanghai, Lagos, Bangkok, Manila si 10% din statul Bangladesh.- amplificarea confictelor armate, din pricina lipsei de resurseSpratt si Dunlop sustin ca strategiile de evaluare a riscurilor utilizate in prezent nu sunt suficiente pentru amenintarile existentiale pe care ar trebui sa le infrunte civilizatia umana in cazul in care cel mai pesimist scenariu se va implini."Avem nevoie acum de o abordare a evaluarii riscurilor, fundamental diferita de practicile conventionale. S-ar concentra pe posibilitatile fara precedent, in loc sa evalueze probabilitati medii bazate pe experienta istorica."In prefata raportului, Barrie subliniaza ca viitorul apocaliptic nu este inevitabil."Fara masuri drastice, imediate, perspectivele noastre sunt nefavorabile. Trebuie sa actionam colectiv. Avem nevoie de lideri puternici si determinati, in guverne, afaceri si comunitatile noastre, pentru a asigura un viitor durabil pentru omenire".