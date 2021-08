Farfuriile, furculițele și pahare din plastic, interzise și la noi în țară. ”Transpunerea directivei UE va fi adoptată săptămâna viitoare”

„Transpunerea directivei single use plastics este pe circuitul de avizare la ministerul Economiei. Săptămâna viitoare va fi pe ordinea de zi a guvernului. Odată cu implemntarea acelei directive se va interzice punerea pe piață a anumitor produse din plastic pahare, furculițe, farfurii și alte categorii de produse din plastic și se vor implemnta noi restricții cu privire la producerea anumitor ambalaje din plastic, ținte privind reciclarea acestor produse. Este foarte clară politica UE, pe cât se poate eliminarea plasticului și creșterea gradului de reciclare ”, a declarat ministrul Mediului, potrivit Digi 24 Directiva (UE) 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului a fost adoptată în urmă cu doi ani şi prevede zece categorii de produse : beţigaşe de urechi, farfurii şi tacâmuri de unică folosinţă, baloane şi beţe pentru acestea, ambalaje de mâncare, pahare din plastic pentru băuturi, alte ambalaje folosite pentru băuturi, filtre de ţigări, pungi de plastic, ambalaje din plastic, şerveţele umede şi alte produse de igienă din plastic.La sfârşitul lunii mai a acestui an, Comisia Europeană a publicat orientări referitoare la normele Uniunii Europene (UE) privind produsele din plastic de unică folosinţă şi a adoptat o decizie de punere în aplicare privind monitorizarea şi raportarea echipamentelor de pescuit introduse pe piaţă şi a deşeurilor de echipamente de pescuit colectate.Un comunicat al Executivului comunitar preciza că aceste norme au ca scop reducerea deşeurilor marine provenite de la produsele din plastic de unică folosinţă şi de la echipamentele de pescuit şi de promovare a tranziţiei către o economie circulară cu modele de afaceri, produse şi materiale inovatoare şi durabile.În conformitate cu normele UE din 2019 privind produsele din plastic de unică folosinţă, până la data de 3 iulie a acestui an, statele membre trebuiau să se asigure că anumite produse din plastic de unică folosinţă nu mai sunt introduse pe piaţa UE.