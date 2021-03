Ferma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietar

Desi legea precizeaza in mod expres ca o persoana fizica nu are dreptul sa detina animale salbatice din specii protejate, intre care se numara si ursul brun, Garda de Mediu Arad spune ca nu poate lua nicio masura impotriva unui locuitor al judetului care are doi ursi in captivitate, scrie Adevarul.ro Nici macar un film publicat de jurnalisti din Franta, care demonstra ca barbatul creste ursi pentru a-i vinde, nu a reusit sa sensibilizeze Politia, Garda de Mediu si celelalte institutii care au atributii in aceasta speta si sa le determine sa faca ceva.De-a lungul timpului, aradeanul a incercat diferite tertipuri pentru pastrarea animalelor. La un moment dat, el a incercat sa obtina documente ca ar avea o gradina zoologica, insa singura specie din gospodaria sa care putea fi prezentata publicului era ursul, dar nimeni nu putea vizita "stabilimentul", deoarece acesta se afla pe proprietatea familiei, astfel incat cotetul in care traiesc ursii nu a putut fi incadrat la gradini zoologice.Cei doi ursi traiesc intr-un spatiu impropriu, de doar 80 de metri patrati, insa Garda de Mediu Arad a ajuns la concluzia ca au suficienta libertate de miscare, desi un urs care nu este captiv parcurge chiar mai mult de 100 de kilometri pe zi. Cum latura custii are 9 metri, ursii ar trebui sa o parcurga de peste 11.000 de ori pe zi.Un angajat al Garzii de Mediu Brasov a spus pentru Adevarul ca stie de multi ani de aceasta situatie si a aflat ca ar fi vorba de un interlop care a pus si un afis pe poarta in care ii ameninta pe cei care vor sa ii ia ursii.Daca este sa ne luam dupa reactia autoritatilor, inseamna ca afisul proprietarului i-a speriat mai rau decat ursii, incat aplicarea legii poate sa mai astepte. Un alt interlop care avea animale salbatice in propria ograda este Nutu Camataru . Leii acestuia, pe care-i folosea sa ii specie pe datornici, i-au fost confiscati de autoritati.