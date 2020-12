Studiu: Fumul degajat de incendiile de vegetatie poate raspandi boli infectioase

Pompierii sunt supusi riscului de a dezvolta o infectie

Oamenii de stiinta spun ca microbii si diverse specii de fungi pot supravietui in numar mare in norii de fum.Autorii studiului cred ca este posibil ca organisme din sol cunoscute ca provoaca infectii ar putea fi transferate in acest fel.Astfel, ei sustin ca este urgent ca autoritatile sanitare sa faca o monitorizare mai serioasa a fumului emanat de incendiile de vegetatie.Timp de decenii, a fost presupus ca in acest fum nu supravietuiesc prea multe organisme. A mai fost estimat ca daca fumul reprezinta o amenintare pentru sanatatea oamenilor este din cauza particulelor continute.Este cunoscut ca aceste particule microscopice de cenusa sunt foarte iritante, cauzand probleme respiratorii si cardiovasculare.Centrul american pentru contolul bolilor (CDC) a precizat ca pompierii sunt supusi riscului de a dezvolta o infectie cauzata de o specie de fungi care se transmite prin aer - coccidioidomycosis.Folosind noi tehnici de a capta microbii din fum, cercetatorii spun ca au gasit peste 900 de tipuri diferite de bacterii si aproximativ 100 de fungi unici."Diversitatea de microbi pe care am gasit-o pana acum in cele cateva studii pe care le-am facut este impresionanta", a spus dr. Leda Kobziar de la University of Idaho, care a condus analiza. "Acesti taxoni (grupuri de organisme vii) nu au fost gasiti in aerul fara fum in aceleasi regiuni inainte de incendii, dovedind ca prin combustie si vantul asociat microbii sunt trimisi in coloanele de fum".Cercetatorii sunt de parere ca microbii sunt atasati particulelor din fum.Chiar si in cazul incendiilor de mare intensitate, oamenii de stiinta au gasit bacterii in abundenta la 300 de metri deasupra focului. Peste 60% dintre acestea erau viabile. Ei cred ca particulele pe care acestea calatoresc le protejeaza de radiatiile ultraviolete, care le-ar putea ucide."Am gasit microbi despre care se stie ca provoaca probleme respiratorii, care pot cauza astm, de exemplu. Probabilitatea ca organisme din sol si de pe plante cunoscute cauzatoare de infectii este mare, dar este nevoie ca acest lucru sa fie testat prin experimente", a mai spus Kobziar.Studiile anterioare asupra furtunilor si uraganelor au aratat ca acesti agenti patogeni pot calatori pe distante foarte lungi, insa niciunul nu a aratat o astfel de deplasare in cazul bacteriilor din norii de fum."Cand infectiile sunt detectate la pacienti, agentii potential cauzatori sunt crezuti ca sunt endemici", a adaugat Kobziar. "Pe de alta parte, fumul estompeaza liniile dintre regiuni. Este posibil ca multe cazuri de infectii cauzate de agenti patogeni nedeterminati sa fie provocate de transportul microbilor prin fum din afara ariilor unde sunt endemici. Este posibil ca fumul sa fie veriga lipsa in explicatia acestor modele de infectie".Ea a adaugat: "Acest lucru poate avea si ramificatii ecologice".