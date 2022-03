Garda de Mediu: Cate 100 de arbori vor fi plantati in fiecare judet pentru marcarea Centenarului

Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu Regia Nationala a Padurilor Romsilva, lanseaza proiectul '100 pentru 100', care are ca obiectiv plantarea a cate 100 de arbori in fiecare judet al tarii pentru marcarea Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Potrivit unui comunicat al Garzii Nationale de Mediu, remis vineri, in total, vor fi plantati peste 43.000 de puieti din specii de arbori adaptate la conditiile din diversele regiuni ale tarii. Plantarea puietilor se va face, cu precadere, pe terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului (UAT-uri, ocoale silvice, unitati de invatamant, institutii publice), fiind vizate zonele care au incarcatura istorica nationala.

Actiunile de plantare se vor desfasura incepand cu luna octombrie 2018 si vor fi realizate prin implicarea celor 43 de structuri teritoriale ale Garzii Nationale de Mediu, cu participarea reprezentantilor altor institutii publice, ai societatii civile, a elevilor si cadrelor didactice si a voluntarilor.

"Aniversam 100 de ani de la Marea Unire printr-o actiune cu incarcatura simbolica: in fiecare judet, vom planta 100 de arbori care reprezinta cei 100 de ani de unitate nationala. In acest sens, cu sprijinul Romsilva, comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu vor organiza actiuni de plantare la nivel local, cu scopul de a motiva publicul larg sa se implice in astfel de activitati.

Cu aceasta ocazie, invitam pe toti cei care doresc sa se implice in acest proiect de 'inverzire' a Romaniei sa ni se alature pentru a dovedi ca respectam natura si valorile noastre nationale!", a declarat Gabriela Dorojan, comisarul general al Garzii Nationale de Mediu.

