Ghid pentru colectarea responsabila a deseurilor

Desi lucrurile se misca putin mai greu si in tara noastra a inceput responsabilizarea oamenilor in privinta reciclarii si astfel, cu totii am inceput sa intelegem cat de important este tot acest proces, iar lucrurile incep sa se miste favorabil in acest sens.Colectarea deseurilor in confortul propriei case se poate face foarte usor, mai ales daca ai planificat din timp etapele ei. Important este, sa ai cate un cos de gunoi , o cutiuta sau un saculet dedicat fiecarui tip de material ce trebuie reciclat, astfel incat deseurile sa fie direct depozitate la categoria lor, fara a fi necesara o triere ulterioara. Toate acestea, se duc ulterior la pubelele special amenajate pentru reciclare.Este foarte important ca recipientele reciclabile sa fie goale, curatate de orice urme de mancare sau lichide si uscate, inainte de a le arunca in containerele dedicate. Un articol murdar poate contamina un camion intreg, deci asigurati-va ca reciclabilele sunt goale, curate si uscate. In plus, odata ce cartonul sau hartia intra in contact cu alimente sau lichide, nu mai poate fi reciclat.Cand vine vorba despre reciclarea la locul de munca, trebuie sa fim atenti la cateva aspecte. Astfel, conteaza enorm atat gradul de responsabilitate al companiei fata de mediul inconjurator, dar si respectul nostru fata de aceasta problema. De aceea, nu ar trebui sa fie nicio problema cu colectarea selectiva a deseurilor, se pot monta cosuri pentru colectare selectiva in birouri si apoi, in afara, europubele Asa cum mentionam si anterior, colectarea selectiva se face cel mai usor cu ajutorul unor cosuri de colectare din inox, metal sau din plastic pentru birou. Acestea trebuie sa fie amplasate mereu in acelasi loc, de regula unde este o buna vizibilitate, pentru ca angajatii sa nu "uite" de ele. Pentru acestea, trebuie sa se respecte regula culorilor, respectiv albastru - hartie si carton, galben - plastic si metal, verde - sticla si negru - deseu menajer.De regula, intr-un birou, cele mai multe deseuri rezultate sunt cele din hartie. Oricat ai respecta regulile privind colectarea colectiva, trebuie sa te gandesti ca, de fapt, mai poti recicla si altfel. Este urias procentul de hartie consumata intr-un birou, si de aceea incearca sa reduci macar un pic nivelul acestuia.Iata si ce poti face: renunta, daca nu este necesar, la arhiva fizica a companiei, pe care o poti digitaliza; nu printa ceva decat daca este absolut necesar, si atunci o poti face fata-verso; foloseste hartie reciclata; reutilizeaza hartia si chiar redu bugetul alocat pentru achizitia de hartie de copiator, pentru ca in acest fel chiar vei fi nevoit sa folosesti cat mai eficient resursele aflate la dispozitia ta.