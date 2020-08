Decizie judecatoreasca: groapa de gunoi de la Chiajna-Rudeni este ilegala. Mii de cetateni din nord-vestul Bucurestiului au reclamat mirosul pestilential in ultimii ani

"Astfel, comunitatea si Primaria Sectorului 1 au primit o... gura de oxigen din partea justitiei in lupta lor pentru un aer curat, bun de respirat, dar batalia pentru sanatatea noastra si a generatiilor viitoare va continua", arata un comunicat de presa al Primariei Sectorului 1.Sursa citata precizeaza ca primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache va sustine luni o conferinta de presa pe aceasta tema, de la ora 11.00, la sediul Primariei.In primavara anului 2018, Primaria Sectorului 1, Politia Locala Sector 1, Asociatia 21% Oxigen si Asociatia pentru Natura si Protejarea Mediului au intentat un proces Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti (APMB) si companiei Iridex, operatorul gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni, solicitand anularea Autorizatiei Integrate de Mediu emisa de APMB, document in baza caruia functioneaza depozitul de gunoi, mai indica sursa mentionata."Actiunea in instanta a fost initiata ca urmare a repetatelor sesizari primite de la mii de cetateni din nord-vestul Capitalei, a caror viata este afectata si astazi de mirosurile insuportabile provenite de la aceasta groapa de gunoi", conchide documentul de presa.Citeste si: