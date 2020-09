Grupul Wilo - recunoastere mondiala pentru initiativele de sustenabilitate si protectie a mediului

Grupul Wilo, un jucator global in sectorul pompelor de inalta tehnologie, se numara printre cei 50 de lideri mondiali ai protectiei mediului selectati in baza celor 17 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite, pentru proiectul "50 Sustainability & Climate Leaders".- explica Oliver Hermes, Presedinte si CEO al Grupului Wilo.Oliver Hermes, Presedinte si CEO al Grupului Wilo in noua fabric inteligenta din Dortmund, proiectata conform celor mai inalte standarde din industrie."- Gabriel Nita, Managing Director Wilo Romania & Moldova.".Pompele sunt responsabile pentru aproximativ 10% din energia consumata global. Prin simpla inlocuire a tehnologiilor depasite, Grupul Wilo ar putea salva pana la 246 TWh- echivalentul consumului inregistrat de 80 de centrale pe baza de carbuni.Companiile selectate pentru initiativa "50 Sustainability & Climate Leaders" au deja o voce puternica in dezbaterile globale privind problemele de mediu si schimbarile climatice.", completeaza Oliver Hermes.", spune Oliver Hermes.", concluzioneaza Presedintele si CEO-ul Grupului Wilo.De curand, Wilo a finalizat de curand noul sediu al companiei in Romania. Cladirea inteligenta din Soseaua Odai 24, Otopeni, adaposteste Hub-ul Regional de unde operatiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 tari. Astfel, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, prin noua locatie cu birouri moderne construite pe o suprafata de 1800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2700 mp, Romania devine un centru important de coordonare a activitatilor logistice si de asamblare ale Wilo din zona europeana, certificat de Grupul Wilo SE. Mai multe detalii despre investitia in proiectele din Romania, aici.Afla aici mai multe informatii despre initiativa "50 Sustainability & Climate Leaders" si urmareste video-ul Wilo pentru detalii privind actiunile companiei pentru un viitor sustenabil.# # #Despre Wilo RomaniaWilo Romania face parte din grupul Wilo SE - producator premium in domeniul pompelor si sistemelor de pompare pentru instalatiile de incalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Produsele Wilo sunt inalt tehnologizate, prezinta usurinta in utilizare si eficienta energetica, standarde inalte confirmate si de apartenenta la organizatiile REHVA (www.rehva.eu ) si AHCA (Agency for Health Care Administration).Fondata in 1872, ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are, in 2020, 7.500 de angajati, in reprezentante din mai mult de 60 de tari. In Romania, Wilo este prezenta din anul 1998.Contact Media:Mariana CorlaciMarketing Manager Wilo Romania Ioana Cristea (Barbu)Marketing Director Kite AgencyTel: +40 749 031630Email: mariana.corlaci@wilo.comTel: +40 749 885 210Email: ioana@bright-kite.roSite: wilo.com/ro Facebook : @wiloinromania Linkedin: Wilo Group