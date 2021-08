IKEA este acuzată de încălcarea legilor forestiere din România. Raportul prezentat presei din Austria: "Sursa ilegală a lemnului a fost documentată în repetate rânduri"

Raportul publicat joi, 26 august, a fost prezentat și presei din Austria la Viena, unde IKEA deschide un nou magazin la Westbahnhof, inaugurare la care sunt așteptați 2.000 de cumpărători.Agent Green, Extinction Rebellion și Lieferkettengesetz protestează cu această ocazie și informează publicul cu privire la lipsa de transparență și politicile distructive ale IKEA. Protestatarii au afisat mai multe bannere între care și unul uriaș cu mesajul ”IKEA, STOP TRASHING ROMANIAN OLD-GROWTH FORESTS / IKEA, OPREȘTE MASACRUL ÎN PĂDURILE SECULARE DIN ROMÂNIA”.„Modul grotesc în care IKEA se preface că este sustenabilă prin noul său magazin din Viena este exemplul perfect care ilustrează cum corporațiile multinaționale încearcă să își acopere crimele din lanțul de producție prin spălarea imaginii. Sursa ilegală a lemnului a fost documentată în repetate rânduri, cu exemple clare din Siberia, Ucraina și România. Vremea etichetelor proprii ale corporațiilor este la apus. Este nevoie de o lege nouă care să arate proveniența tuturor materialelor și care să îi facă responsabili personal legal pe șefii companiilor și consiliul director dacă pun pe piață produse care au abuzat natura și lucrătorii. Practic, dacă această lege ar fi deja în vigoare, atunci șeful IKEA din Austria ar plăti miliarde și ar face pușscărie pentru că vinde mobilă din lemn ilegal din România. În următorii ani ne vom concentra ca asta să devnă lege”, a declarat purtător de cuvânt Lieferkettengesetz, Austria, Veronica BOHRN MENA.Agent Green a publicat joi, 26 august, raportul de investigații asupra degradării deliberate a pădurilor seculare din România aflate în proprietatea IKEA. Raportul intitulat ”Ipocrizie. Distrugerea cinică a pădurilor seculare din România de către IKEA” evidențiază probleme sistemice de management forestier în ceea ce privește mai multe păduri din România care sunt deținute de compania suedeză.Pe parcursul ultimilor 2 ani, investigatorii Agent Green au documentat în detaliu mai multe încălcări care au un impact negativ asupra habitatelor locale. O parte dintre aceste suprafețe forestiere deținute de IKEA sunt înregistrate ca arii protejate ca urmare a importanței lor pentru protejarea faunei.”În investigațiile anterioare am arătat cum lemnul tăiat din păduri virgine ale Statului român din munții Țarcu ajung în mobila IKEA din întreaga lume după ce erau tăiate de o firmă locală, transformate în plăci la fabrica din Kronospan din Sebeș și asamblate în mobilă în fabrica Ecolor din Cluj. Astăzi arătăm că nici măcar în propriile păduri IKEA nu are mai multă grijă. Este la fel de ipocrită, discrepanța între promisiuni și realitate fiind de-a dreptul cinică, iar afacerea companiei una opacă”, a declarat presedintele Agent Green, Gabriel Păun.În baza dovezilor colectate, Agent Green poate să concluzioneze că IKEA se angajează în practici forestiere care presupun exigențe minime de la angajații și subcontractanții societății care își desfășoară activitatea pe terenurile societății, aducând astfel prejudicii mediului, comunităților și ariilor naturale protejate.O parte dintre aceste acte de distrugere sunt comise în interiorul sau în apropierea unor situri Natura 2000 desemnate de UE care ar trebui să fie protejate în temeiul directivelor UE.Este și cazul pădurii Valea Neagră care a fost rasă în imediata vecinătate a satului Târâtu, județul Vrancea și a ariei protejate Natura 2000, o zonă unde alunecările de teren fac ravagii și exploatările IKEA riscă să izoleze complet această comunitate care este legată de restul lumii de un singur drum.Tăierile au fost realizate fără să existe amenajament silvic aprobat și fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului.În plus, organizația cere IKEA să pună în aplicare standardele pe care pretinde că le respectă și să își schimbe strategia forestieră pentru siturile protejate Natura 2000. În calitate de administrator al unora dintre ultimele păduri seculare din România, societatea ar trebui să pună pe primul loc protecția speciilor și a habitatelor, în detrimentul intereselor sale economice și a exploatării forestiere. În plus, IKEA ar trebui să recunoască că tăierile etichetate ca fiind progresive reprezintă de fapt tăieri rase.