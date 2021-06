Imagini spectaculoase cu dansul efemeridelor au fost surprinse in Delta Dunarii VIDEO

Efemeridele, denumite popular si Rusalii, deoarece sunt vizibile in preajma acestei sarbatori , si-au facut aparitia, anunta Asociatia Delta Dunarii pe Facebook "Legenda spune ca efemeridele sunt spirite ale tinerilor care au murit inainte de a-si implini menirea de sot si sotie, ingaduindu-li-se astfel ca, o data pe an, sa coboare pe pamant sub aceasta forma, pentru a cunoaste iubirea", potrivit asociatiei. Insecte zburatoare populeaza luciul apei din Delta Dunarii, intr-un dans despre care se spune ca este "al vietii si al mortii". Efemeridele (Palingenia longicauda) sunt insecte zburatoare denumite popular "rusalii", dupa perioada in care apar", mai explica asociatia.Este vorba despre insecte care traiesc de la cateva ore pana la o zi. Ele stau in apa la stadiul de larva, intre unul si trei ani, apoi la maturitate isi scot aripile si incep sa zboare doar pentru a se imperechea.