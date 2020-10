VIDEO O noua catastrofa ecologica in Romania. Lacul Iezer Calarasi s-a transformat in desert

Lacul Iezer, localizat langa Dunare, pe drumul de migratie estic, este unul dintre locurile preferate ale pasarilor, in drumul spre locurile de iernare. Nu mai putin de 32 de specii protejate se odihnesc in acest lac in drumul lor. Aceasta caracteristica speciala a determinat ca lacul sa fie declarat arie naturala protejata si "zona umeda de importanta internationala" de catre Conventia Ramsar, potrivit Adevarul.ro Lacul a secat din cauza unui stavilar defect, amplasat intre lacul Galauti si canalul care alimenteaza lacul Iezer Calarasi."Este nevoie ca acest stavilar sa fie repus rapid in functiune pentru a readuce la viata Iezerul Calarasi. Dar acest stavilar defect, aflat in responsabilitatea administratorului Lacului Galatui, desi este principala cauza, nu este singura. De-a lungul timpului, pe canalul care alimenteaza lacul Iezer Calarasi au fost facute multe treceri, unele ilegale, folosite de fermerii si crescatorii de animale din zona Iezerului. Aceste treceri, majoritatea tuburi de beton, s-au transformat in tot atatea obstacole de-a lungul canalului si au afectat din ce in ce mai mult debitul de apa cu care era alimentat lacul Iezer Calarasi", a declarat ornitologul SOR, Emil Todorov.El a mai adaugat ca "seceta cu care ne confruntam anul acesta este inca unul din factorii care au contribuit la reducerea debitului de apa, dar cu siguranta nu ar fi dus la transformarea lacului Iezer Calarasi intr-un desert. La jumatatea lunii august, lacul Iezer Calarasi a fost secat complet. Inregistrarile prin satelit din perioada iulie - octombrie arata rapiditatea cu care apa a disparut din albia lacului. Filmarile si fotografiile facute recent de echipa SOR in teren dovedesc ca situatia este neschimbata".Au avut de suferit mai multe specii, cele mai afectate fiind gastele cu gat rosu, pelicanul cret si cel comun.Cazul nu este singular. Aceeasi soarta a avut si un lac de peste 850 de hectare din judetul Constanta, aflat in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, care a secat, iar flora si fauna din zona au fost afectate. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) sustine ca lacul Nuntasi nu ar fi secat complet daca erau decolmatate canalele care asigura tranzitarea apei in alte doua lacuri si acesta.: VIDEO. Imagini cutremuratoare. Cum a secat un lac de peste 850 de hectare din judetul Constanta, aflat in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii