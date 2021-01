Summitul One Planet, convocat de Emmanuel Macron. 50 de tari se angajeaza sa opreasca distrugerea Pamantului

Liderii mondiali s-au intalnit luni in cadrul unei videoconferinte, pentru summitul One Planet dedicat biodiversitatii si schimbarilor climatice. Evenimentul, care are ca scop relansarea negocierilor vizand o mai buna protectie a naturii, a fost deschis de presedintele francez Emmanuel Macron . Si Romania se alatura initiativei celor 50 de state pentru a combate incalzirea globala.Coalitia pentru inalta ambitie (HAC) pentru natura si oameni, care include Marea Britanie si tari de pe sase continente, a facut inainte de summitul One Planet de la Paris, un angajament de a proteja cel putin 30% din pamantul si oceanele planetei.Conform oamenilor de stiinta, activitatile umane conduc la a sasea extinctie in masa a vietii pe Pamant, iar productia agricola, mineritul si poluarea ameninta functionarea normala a ecosistemelor care sustin viata, cruciale pentru civilizatia umana.Acest angajament va fi cel mai probabil tinta principala a "Acordului de la Paris pentru natura" care va fi negociat la Cop15, la Kunming, in China, la sfarsitul acestui an. HAC a declarat ca spera ca angajamentele timpurii ale unor tari precum Columbia, Costa Rica, Nigeria, Pakistan si Canada sa asigure baza acordului ONU, transmite The Guardian.Printre participantii la summitul One Planet convocat de presedintele francez Emmanuel Macron, se numara mostenitorul coroanei britanice, printul Charles, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , cancelarul Germaniei, Angela Merkel , prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson si secretarul general al ONU, Antonio Guterres.Citeste si: