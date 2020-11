Liliecii pot "prezice viitorul" in timp ce vaneaza (studiu)

Singurele mamifere capabile de zbor sustinut, liliecii sunt atat de priceputi la deplasarea prin aer incat pot depasi pasarile. In plus, ei polenizeaza plantele, folosesc ecolocatia ca un sonar pentru a naviga in noptile cele mai intunecate, sunt cunoscuti pentru ca obisnuiesc sa ofere hrana la schimb pentru a se imperechea si stiu chiar sa se autoizoleze atunci cand se imbolnavesc.Potrivit noului studiu, liliecii calculeaza cu exactitate unde se indreapta prada lor, construind modele predictive pe baza ecourilor. Cercetatorii de la Universitatea Johns Hopkins din Maryland, Statele Unite, au declarat ca modelele predictive ale liliecilor sunt atat de solide, incat ei pot continua sa-si urmareasca prada in aer chiar si atunci cand aceasta dispare temporar in spatele obstacolelor care blocheaza ecoul, precum copacii.Cercetatorii au declarat ca, desi capacitatea de a prezice posibilele rute pe baza informatiilor vizuale a fost studiata pe larg, studiul lor este primul care se bazeaza pe informatii auditive.Echipa a precizat ca acest studiu i-ar putea ajuta pe cercetatori sa obtina o perspectiva mai ampla asupra comportamentelor ghidate auditiv in randul oamenilor si al altor vietuitoare, inclusiv in cazul persoanelor cu deficiente de vedere care se folosesc de sunete pentru a se orienta."Asa cum un jucator de tenis trebuie sa stie cand si unde sa loveasca mingea, un liliac trebuie sa anticipeze cand si unde va intra in contact cu insecta pe care o vaneaza", a declarat autoarea principala a studiului, Cynthia Moss, specialista in neurostiinte si profesoara de psihologie la Universitatea Johns Hopkins. "Insecta zboara. Liliacul la fel. In acest mediu care se schimba foarte rapid, daca liliacul ar miza doar pe informatiile pe care le-a obtinut din cel mai recent ecou, ar rata insecta", a explicat ea.Liliecii folosesc perioadele de timp dintre fiecare apel de ecolocatie si ecourile rezultate pentru a determina distanta la care se afla prada. Cercetatorii au notat ca liliecii isi inclina capul pentru a surprinde modificarile in intensitatea ecourilor afland astfel unde se afla prada in plan orizontal. Apoi, ei trebuie sa combine informatiile bazate pe ecou, cu privire la distanta la care se afla obiectul vizat si directia acestuia, pentru a urmari cu succes o insecta care zboara cu miscari neregulate.Dar, pentru ca liliecii sunt atat de priceputi la aceasta tehnica, cercetatorii s-au intrebat daca nu cumva liliecii folosesc aceste informatii si pentru a prezice directia in care se indreapta prada. "Am conceput modele matematice pentru a testa datele si am propus diferite ipoteze despre ceea ce ar putea face liliecii", a explicat coautoarea Clarice Anna Diebold.Constatarile contrazic notiunea acceptata anterior, conform careia liliecii nu prezic pozitia viitoare a unei insecte - o concluzie extrasa in mare parte dintr-un studiu din anii 80, realizat inainte ca imaginile video de mare viteza sa fie disponibile pe scara larga."Chestiunea predictiei este importanta deoarece un animal trebuie sa planifice in avans pentru a decide ce va face in continuare", a declarat una dintre autoarele studiului, Angeles Salles. "Un animal care se bazeaza pe vedere, sau un om, dispune de un flux de informatii, insa pentru lilieci este remarcabil, deoarece fac acest lucru pe baza unor franturi de instantanee acustice", a precizat ea.Studiul a fost publicat in jurnalul stiintific Proceedings of the National Academy of Sciences.