Lumea secreta a cautatorilor de aur din noroi (Galerie foto)

Foto: The Guardian

In statul Peru a intrat in vigoare o interdictie impusa celor care cauta aur in mod ilegal. Multi nu respecta insa legea si spera sa se imbogateasca peste noapte.

De exemplu, in statul Madre de Dios, exista un numar aproximativ de 40.000 de cautatori ilegali de aur, scrie The Guardian.

Acestia sunt oameni foarte saraci veniti din muntii Anzi, iar activitatea pe care ei o desfasoara duce la otravirea apelor si la distrugerea padurilor tarii.

Autoritatile au intervenit in forta pentru a opri activitatea distructiva in plan ecologic. In aceasta imagine poate fi vazut un barbat care controleaza o pompa de apa si nisip.

Pentru a gasi aur, oamenii sarmani nu se dau in laturi de la nimic, oricat de greu ar fi. Aici apa curge pe un suport ce are rol de filtrare.

Asa-numitele mine in care este cautat aurul ascuns in noroi. Imaginea de ansamblu arata dimensiunea impactului activitatii ilegale asupra mediului inconjurator.

Familii intregi sunt prezente pe "santier". Manuel Espinosa sta cu fiul lui de doar patru luni, in timp ce sotia il inlocuieste la locul cautarii. Se estimeaza ca aceasta activitate genereaza aproximativ 20% din exportul de aur al statului Peru.

Un "miner" paraseste zona din care apa e pompata si folosita apoi pentru a disloca nisipul in care se poate gasi aurul atat de cautat. Din pacate, in mediul inconjurator ajung tone de mercur folosite in cadrul intregului proces.

