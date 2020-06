Marti se planteaza copaci in Parcul Tineretului din Capitala

Ziare.

In conditiile actuale, actiunea se va desfasura intr-un grup restrans, potrivit unui comunicat de presa remis luni"Evenimentul a fost planuit in debutul acestui an, un an aniversar, in care Compania de Librarii Bucuresti aniverseaza 70 de ani de la fondare.Si, desi planul initial prevedea un eveniment amplu, cu participarea unui public numeros, actiunea de maine va avea loc intr-un grup restrans, respectand cu strictete masurile de protectie impotriva raspandirii COVID-19", conform sursei citate."Campania aceasta le este dedicata cititorilor, celor care ne trec zilnic pragul celor peste 40 de librarii din reteaua CLB, aflate atat in centrul Bucurestiului, cat si in cartiere. Una dintre marile noastre bucurii, cu care ne mandrim la fiecare moment aniversar din ultimii ani, este faptul ca am reusit performanta de a fi alaturi de iubitorii de carte vreme de trei generatii: bunicii care au crescut odata cu noi isi aduc astazi nepotii in librarii. Iar traditia aceasta vrem s-o ducem mai departe.Acesta este motivul pentru care, in mod simbolic, am decis sa aratam ca ne pasa de generatiile de cititori care vor urma si de orasul in care vor trai", a declarat Marieta Seba, directoarea Companiei de Librarii Bucuresti, citata in document.Anul acesta, Compania de Librarii Bucuresti aniverseaza 70 de ani de la fondare, mai arata sursa citata.