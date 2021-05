Mihai Gotiu cere demisii in Ministerul Mediului in cazul ursului Arthur: "Nu exista solicitare aprobata pentru marele urs a carui piele se afla, acum, in tabacaria din Targu Secuiesc"

"CRIMA FARA PEDEAPSA. O demisie/demitere de la Ministerul Mediului, in cazul uciderii ursului Arthur, care nu mai vine.Printul de Liechtenstein se jura ca nu l-a impuscat pe mare urs Arthur, ci un ursulet (ursoaica?) pentru care ar avea acoperire in acte. Intr-o tabacarie din Targu Secuiesc, jurnalistii au descoperit, insa, la argasit, blana unui urs cum oamenii din breasla spun ca n-au mai vazut . Avem, de anul trecut, solicitarea unui satean din Covasna, legata de o ursoaica cu pui, care i-ar fi ucis oile, dar o derogare pentru un urs (ca pentru ursoaice cu pui nu se poate da decat relocare, nu impuscare).Si mai avem imagini cu ursul impuscat.Nu sunt prea multe scenarii. Ori printul a impuscat un ursulet si altcineva pe Arthur, ori printul minte, ori actele pe care le invoca printul mint. Ce nu e contrazis de vreun document sau vreo alta proba e faptul ca nu exista solicitare aprobata pentru marele urs a carui piele se afla, acum, in tabacaria din Targu Secuiesc. Iar daca exista, atunci derogarea a fost data printr-o smecheria mizerabila.A trecut aproape o saptamana de cand scandalul impuscarii ursului Arthur i-a revoltat pe cetateni si a ajuns, relatat pe larg, in presa internationala. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat (si in urma presiunii publice - peste 70.000 de cetateni solicitand, pe platforma comunitatii Declic, interzicerea vanatorii la trofeu) niste prime masuri (necesare) care sa limiteze marja de miscare a profitorilor de pe urma uciderii ursilor bruni. Si a mai spus ca asteapta rezultatele anchetelor Garzilor de Mediu si Forestiera, precum si a celei penale.Dar asta nu e suficient. Pentru ca, in Minister, exista si o Directie Biodiversitate care se ocupa cu alcatuirea listei de derogari la urs si lup, pe care, ulterior, i-o transmite ministrului la semnat. Iar aceasta Directie ar fi avut timp sa elucideze "misterul" prin care solicitarea de "extragere" a unei ursoaice a devenit derogare pentru Arthur.Fie pentru ca Directia Biodiversitate e implicata in toata aceasta "magie" macabra, fie pentru ca are o conducere incompetenta, care nu poate sa explice ce s-a intamplat, cineva trebuie sa raspunda. Si nu doar penal (ca asta dureaza), ci cu functia.O demisie/demitere de la sefia acestei Directii din Minister este minimul minimului, ca prima masura, pentru a demonstra pana la capat, macar post-mortem, buna-credinta a ministrului. Atat in ceea ce priveste acest caz de crima ecologica, cat si, in general, in ceea ce priveste soarta ursilor bruni si protectia biodiversitatii si a mediului din Romania", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.