Ministrul Mediului: Defrisarile masive care au avut loc in Romania nu au putut fi puse in practica fara "complicitatea" intereselor politice

"Este un domeniu care genereaza un interes economic foarte mare. Pot exista si interese politice. Eu am spus de mai multe ori ca in ultimii 10-20 de ani, acolo unde au avut loc defrisari masive, cu siguranta a existat o complicitate a agentului economic, a padurarului sau padurarilor sau ocolului silvic care avea in gestiune acel fond forestier, a autoritatii locale - pentru ca eu nu pot sa concep ca un primar sa nu stie, sa nu vada ca pleaca sute de camioane dintr-o padure si sa nu anunte autoritatile -, a politie", a afirmat Tanczos Barna duminica, in emisiunea Insider Politia difuzata de Prima TV.Ministrul Mediului a subliniat ca nu poate sa creada ca prin fata postului de politie trec sute de camioane cu busteni si nu este anuntat nimeni."Este posibil ca in aceste defrisari masive care au avut loc in trecut sa fi fost implicate si persoane din politica", a precizat Tanczos Barna.