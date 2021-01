Ministrul Mediului anunta in ce conditii va fi reintrodusa taxa auto. Variantele posibile: impozit local sau rovignieta

Consultarea publica

Variantele posibile

Barna a dat exemplul defunctei taxe de prima inmatriculare care a fost declarata ilegala, iar statul roman a fost obligat sa returneze banii oamenilor."Daca va exista o noua taxa, va fi implementata in felul urmator. Va fi discutata cu Comisia Europeana si vom strange toate know-how-urile (informatiile) si toate exemplele pozitive din Uniunea Europeana, astfel incat sa nu mai ajungem in situatia de a avea o taxa ilegala. In Europa exista trei tari care nu au nicio interventie pe aceasta problema, restul de 24 au fel de fel de sisteme in implementare.Romania trebuie sa decida daca vrea sa faca parte din grupul tarilor care nu au nicio taxa, sau din grupul de 24 unde se incearca prin diverse sa taxeze poluarea", a declarat Tanczos Barna ( UDMR ), la Antena 3.Intrebat daca va introduce aceasta noua taxa auto in acest an, ministrul Mediului a spus ca va face o consultare publica, va analiza variantele din UE si va lua decizia impreuna cu societatea civila, Guvernul si ministerul Mediului."Daca astazi eu v-as spune ca introduc o anumita taxa, as face greseala pe care au facut-o ceilalti minstri, care au introdus o taxa, s-a pierdut la Curtea Europeana de Justitie si s-au dat banii inapoi. Daca va exista o taxa pe mediu, nationala sau locala, trebuie sa fie sigura din punct de vedere juridic si sa aiba efecte suficiente.Vom demara discutii inclusiv cu producatorii auto, inclusiv cu comerciantii auto, pentru ca nu putem sa bulversam piata, dar Romania trebuie sa decida, DA sau NU", a spus ministrul Mediului.Tanczos Barna a oferit si cateva variante ale viitoarei taxe auto."Variantele posibile sunt: impozit local diferentiat, rovignieta, emisiile stabilite de producatorul auto in functie de motor. Masura trebuie sa duca la reducerea poluarii.Obiectivul este scaparea de infringement si reducerea poluarii in marile orase.In acest an vom avea consultare publica, discutii cu Comisia Europeana pentru legislatie si prezentarea unor variante Guvernului," conchide Barna.