Ministrul Mediului, despre problema ursilor din Romania: "Omul trebuie sa intervina. Noi am fost alesi de oameni"

"Noi am fost alesi de oameni"

Critici pentru omologii din UE

Alte declaratii ale ministrului Mediului

El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile in care aproape jumatate din populatia de urs a parasit habitatul natural, aceste animale fiind tot mai des intalnite in localitati si in curtile oamenilor. "A face nimic nu e solutie", a transmis Barna Tanczos.Potrivit ministrului, a fost lansata o licitatie pentru achizitia unor servicii de evaluare a numarului de ursi din Romania."Pentru a verifica aceste cifre am facut ce nu a facut acest minister de cinci ani: am lansat licitatia pentru servicii de specialitate, care sa fie furnizate de un institut, pentru a evalua populatia de urs.In momentul de fata este in achizitie publica si vom cumpara aceste servicii de pe piata libera si asa cum s-a facut pana in 2016 an de an vom evalua populatia de urs brun in Romania. Mai mult, exista un proiect european finantat cu 10 milioane de euro, care vine cu solutii noi pe baza de probe genetice si incearca sa faca o estimare si mai exacta a acestei populatii", a declarat Barna Tanczos, potrivit caruia "trebuie sa ne asumam ca non-interventia va genera probleme uriase"."A face nimic nu e o solutie. A te uita de afara si sa spui ca poate o sa fie bine, poate nu o sa fie, poate o sa fie accidente, poate o sa fie ursi pe partie, o sa fie in curtile scolilor sau poate nu o sa fie... Aceasta nu este o solutie.Omul trebuie sa intervina. Asa cum a spus un coleg de-al nostru, noi am fost alesi de oameni si noi trebuie sa gasim solutii pentru a proteja omul in primul si primul rand. Cu siguranta, specia este strict protejata, populatia de urs trebuie protejata si trebuie sa avem solutii de protejare a habitatului, a zonelor de liniste, a padurilor acolo unde traiesc aceste efective, dar nu putem sa ajungem ca jumatate din populatia de ursi sa paraseasca habitatul natural si sa ne trezim cu ei in localitati, in curtile scolilor, in zona de deal si de campie, pentru ca incet incet acolo vom ajunge", a mai spus ministrul Barna Tanczos pentru Agerpres.Ministrul Barna Tanczos a mai declarat ca exportul de ursi este imposibil, criticandu-i pe ministrii Mediului din Europa care pun presiune pe Romania, fara a fi dispusi sa isi asume preluarea unor exemplare de ursi."Avem refuzuri de la 17 state membre care ne-au transmis in scris ca nu vor niciun exemplar. Aceasta atitudine este, cateodata, ciudata a statelor membre care spun "Aveti voi grija de aproape toata populatia de ursi din Europa" - pentru ca doar Romania a ramas cu o populatie semnificativa de urs brun - "aveti voi grija de ursi, nu va atingeti de populatie, dar noi nu vrem niciun exemplar".Este o abordare incorecta din partea colegilor nostri ministri si ai responsabililor din statele membre, dar asta este situatia. Una peste alta, in toate tarile unde exista populatie de ursi exista si interventie aprobata printr-o derogare care este permisa de Directiva, iar Romania trebuie sa intervina preventiv si post-factum inclusiv, pentru ca acolo unde produce o nenorocire, un atac, acolo clar trebuie intervenit. Nu putem sa asteptam ca acest fenomen de urs pe partie, urs pe strada, urs in orase sa se generalizeze", a mai spus ministrul Mediului in interviul acordat Agerpres.Ministrul Mediului a mai vorbit, in interviu, despre problemele Romaniei legate de poluare si unele masuri care ar putea fi luate, nepopulare pentru majoritatea romanilor, dar necesare daca vrem sa reducem acest fenomen.Recredibilizarea sectorului forestier, programele Rabla finantate din fondul de mediu, sistemul informational de urmarire a masei lemnoase - SUMAL au fost, de asemenea, teme discutate cu oficialul de la mediu.Tanczos a precizat ca nu este vanator si nici la pescuit nu se pricepe, insa ar prefera oricand sa joace hochei, un sport care "este ca o religie pentru noi, in zona Tinutului Secuiesc".Ce poate sustine actuala coalitia de guvernare? Dialogul si compromisul rational, fiind insa nevoie si de "multa intelepciune si de mult autocontrol", a sustinut Barna Tanczos.