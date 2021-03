Ministrul Mediului, despre schiorul fugarit de urs pe o partie din Predeal: "A facut un gest eroic aproape, poate si usor inconstient"

Imaginile spectaculoase surprinse in Predeal

"Domnul acesta a facut un gest eroic aproape, poate si usor inconstient la un moment dat de consecintele care pot aparea. Din pacate, vedem tot mai multe asemenea situatii, iar pericolul este unul real, iminent. E o situatie extrem de periculoasa pentru ca la prima vedere este dragut, haios, frumos, dar daca se sperie, omul cade, se poate intampla o catastrofa.Pericolul este din ce in ce mai mare, iar Ministerul Mediului in ultimii 6 ani, din pacate nu a facut nimic. Nu a facut nici macar evaluarea cantitativa a populatiei de urs, nu exista in ultimii 5 ani nicio masura implemetata de protejare a habitatelor si asigurarea zonelor de liniste", a spus Tanczos Barna, la Digi24.Un barbat a fost fugarit de urs cateva minute in sir pe partia Cocosul din Predeal. Intamplarea s-a incheiat insa cu bine, deoarece barbatul care a surprins imaginile este monitor de schi si a atras animalul salbatic departe de ceilalti schiori.Din inregistrare se poate observa cum barbatul i-a avertizat pe ceilalti schiori sa stea pe loc, pentru ca ursul sa se intoarca in padure, insa acesta a fost intrigat de prezenta oamenilor si s-a apropiat la doar cativa metri de grupul de ei. In acel moment se aflau acolo zeci de schiori.La un moment dat, animalul chiar a dat semne ca are chef de joaca, insa monitorul de schi si-a dat seama cat de periculoasa poate deveni situatia si a inceput sa-l atraga departe de restul oamenilor. Animalul incepe sa-l fugareasca pe instructorul de schi, care se mentine la o distanta destul de mare pentru a nu-si pune viata in pericol.In tot acest timp, el ii avertizeaza pe schiorii de la baza partiei sa fuga din calea ursului.Situatia s-a incheiat cu bine dupa aproape zece minute.