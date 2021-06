Ministrul Mediului, despre interventia in cazul ursilor agresivi: "Vorbim de interventii in intravilan, nu in habitatul natural"

Tanczos Barna a vobit, joi seara, la B 1 TV, despre interventia rapida in cazul ursilor agresivi."Trebuie sa subliniem ca vorbim de interventii in intravilan, in zona locuita de oameni, nu interventie in habitatul natural al ursului si in niciun caz nu putem vorbi de vanatoare, pentru ca interventia rapida se refera strict la exemplarul care e in localitate, care ataca si creeaza probleme, care e in gospodaria omului. Propunem ca interventia sa fie facuta strict de personalul tehnic al asociatiei de vanatoare care, in principiu, trebuie sa aiba un contract de prestari servicii cu o autoritate publica locala", a declarat Tanczos Barna.Acesta a explicat ca interventia va fi graduala: "E trecut in proiectul de OUG ca daca e prima data cand ursul e vazut in localitate sau reprezinta un pericol direct, ursul trebuie alungat. Daca se poate, ursul trebuie tranchilizat si relocat. Daca cele doua metode nu pot fi puse in practica sau ursul revine in minute, ore in localitate sau nu se poate apropia personalul pentru a-l tranchiliza si exemplarul e in gospodarie, e agresiv, a omorat animale, atunci interventia sa fie cu arma letala", a mai explicat ministrul Tanczos Barna.Acesta exclude ideea ca aceasta interventie se va transforma in vanatoare."Vanatoarea e o activitate care se practica in habitatul natural al animalelor salbatice. In niciun caz interventia echipei de jandarmi cu vanatorul nu se poate numi vanatoare daca acest lucru se intampa intr-o localitate (...) Nu se poate interveni decat prin personalul tehnic specializat, personalul angajat al asociatiei de vanatoare. Nu e niciun print, nici rege, nici vanator care vine o data pe an sa impuste o rata, o gasca, un cerb, un urs (...) Se va interveni doar in intravilan, doar pentru eliminarea unui risc si nu se va duce nimeni acolo daca nu e un apel 112 si daca cineva nu ne pericol", a mai declarat ministrul.