Ministrul Mediului: "Exista nu mai putin de 20 de proceduri de infringement initiate de CE impotriva Romaniei"

Ministrul Tanczos Barna, a convocat, marti, sedinta de Colegiu a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, care reuneste demnitarii si directorii din Minister, precum si conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea MMAP.Potrivit unui comunicat al Ministerului, in cadrul discutiilor, au fost analizate problemele la zi la nivelului sectorului, pe fiecare domeniu in parte. In plus, participantii i-au prezentat noului ministru prioritatile structurilor pentru anul 2021."Avem o sarcina dificila in anul care urmeaza, exista multe restante si asteptarile populatiei sunt foarte mari, de aceea ma bazez pe fiecare dintre dumneavoastra sa reusim sa ne ridicam la nivelul acestor asteptari.Din pacate, exista nu mai putin de 20 de proceduri de infringement initiate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, aflate in diverse faze, in legatura cu care avem obligatia sa luam toate masurile posibile pentru a le inchide. Este o prioritate fundamentala la care trebuie sa lucram toti, fara exceptie", a afirmat ministrul, citat in comunicat.Tanczos Barna considera ca anul 2021 trebuie sa fie si anul investitiilor pentru sectorul de mediu, ape si paduri "Trebuie sa actualizam si sa prioritizam rapid lista de investitii, iar prioritate vor avea, bineinteles, proiectele care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea poluarii aerului, apei si solului, managementul eficient al deseurilor si combaterea taierilor ilegale de arbori", le-a mai transmis ministrul colegilor din Minister.