UPDATE VIDEO Descinderi ale Garzii de Mediu in Sintesti. Ministrul Fechete: "Aceste incendii duc la cresterea indicatorilor de poluare din Bucuresti"

Ministrul Mediului a declarat ca incedierea deseurilor din Sintesti creste indicatorii de poluare din Bucuresti.El a mai spus ca se fac controale atat la procesatori de deseuri sau incinatoare de deseuri pentru ca sanatatea oamenilor este o prioritate pentru minister.Fechete a mai precizat ca 11 inspectori de la Garda de Mediu sunt in teren si verifica alaturi de politisti si jandarm."Daca vorbim de Racari sau Sintesti, pentru astfel de zone, problemele nu se pot rezolva decat cu masuri extraordinare. Desfasurarea de forte de la Sintesti este un exemplu in acest caz".De asemenea, ministru a mai spus ca, probabil ca va trebui o inasprire a legislatiei."Codul penal prevede sanctiuni pentru astfel de infractiuni de mediu. Cu siguranta risca ani de inchisoare.Cine incendiaza ilegal deseuri, in Romania, ar trebui sa ajunga la puscarie", a spus ministrul.Ministrul a mai spus ca joi se discuta in Ministerul Mediului achizitionarea a 50 de senzori pentru poluare.Referitor la poluarea din trafic, ministrul Mediului spune ca anual se face o schimbare a parcului auto. In Romania avem cel mai mare voucher pentru cumpararea unui autoturism electric: 10.000 de euro.Mine am intalnire la Minister cu asociatiile importatorilor romani de autoturisme si vom stabili programul finantarii autoturismelor noi pe urmatorii patru ani.La actiunea de amploare, alaturi de Garda de Mediu, participa zeci de politisti si jandarmi, conform S tirileProTV Ancheta vizeaza operatiunile de ardere a deseurilor in Sintesti - localitate cunoscuta in trecut pentru averile uriase facute de unii localnici din traficul de fier vechi.In luna mai 2020 a avut loc o actiune similara in Sintesti.Citeste si: