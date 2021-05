Ministrul Mediului: Sunt peste 5.000 dosare de paguba raportate de fermieri si cetateni, zeci de persoane decedate, peste 100 atacate de urs

"Eu sper sa gasim sprijin din partea Comisiei Europene pentru gestionarea acestei probleme care s-a generat in Romania. Avem peste 5000 dosare de paguba raportate de fermieri si cetateni care au suferit in urma atacurilor de urs, avem zeci de persoane decedate, peste 100 atacate. E o problema grava in Romania, avem aceasta situatie care nu se poate compara cu oricare alta din alt stat UE in ceea ce priveste carnivorele mari si avem nevoie de spriijinul inclusiv al Comisiei Europene", a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului, la B1 TV, marti seara.Ministrul si-a manifestat speranta ca Romania va fi ajutata de Comisia Europeana in rezolvarea acestei probleme.Tanczos Barna a adaugat ca sunt circa 7.000 de ursi bruni in Romania."Sub 1% e numarul exemplarelor extrase privind cauze de forta majora, in comparatie cu populatia raportata la UE. Acum 5 ani aveam circa 7.000 de ursi bruni", a mai precizat ministrul.Anterior, la TVR, ministrul a afirmat ca in Romania au fost emise 280 de derogari din 2017 pana in prezent."In Romania, din 2017 pana acum, au fost emise 280 de derogari de acest fel, au fost sute de dosare pentru cerere, din 2019 pana acum au fost peste 300 de solicitari, 140 de aprobari, peste 5000 de dosare pentru paguba, 15.000 lei despagubiri platite pentru fermieri. Acesta este fenomenul", a declarat Tanczos Barna, la TVR."In niciun caz nu vorbim de un urs banal, vorbim de un exemplar foarte mare, o spun de la bun inceput. Este un exemplar foarte mare, undeva la 600 de puncte", a declarat, marti seara, la TVR, ministrul Tanczos Barna.