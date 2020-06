Moartea recifelor de corali, efecte de anvergura asupra oamenilor si speciilor marine

Ziare.

Recifele de corali sunt un punct fierbinte al biodiveristatii, unde coralii, pestii, algele si sute de alte specii traiesc impreuna, intr-un ecosistem plin de viata.Exista aproximativ sase mii de specii de corali in intreaga lume. Unele cresc in apele calde, de suprafata, din in apropierea coastei, iar altele prospera pe malurile intunecate si reci ale oceanului.Coralii sunt organisme coloniale, deoarece traiesc si cresc conectate intre ele. De asemenea, ele sunt dependente unele de altele pentru supravietuire.Organismele minuscule, individuale care alcatuiesc mari colonii de corali se numesc polipi de corali. Polipii folosesc ioni din apa de mare pentru a-si construi exoschelete (schelete in afara corpului) de calcar.Un polip de coral are forma unui cilindru inconjurat de tentacule, cu o gura la un capat. Tentaculele, asemanatoare bratelor, aduna hrana si creaturi care ameninta coralul. Dupa digerarea alimentelor, reziduurile polipului ies prin gura.. Culorile stralucitoare pe care le imbraca numerosi corali sunt de fapt alge care cresc in tesutul polipului. Prezenta algelor ajuta coralul in mai multe moduri: elimina deseurile din coral, folosesc pentru fotosinteza produsele reziduale ale coralului pentru fotosinteza (modul in care alga isi fabrica hrana), iar subprodusele fotosintezei includ oxigenul si carbohidratii, pe care coralul le consuma si le foloseste pentru a construi recifele., supranumite, sunt printresi includ o gama larga de relatii simbiotice.Aproape un sfert dintre pesti si alte organisme din oceane se bazeaza pe recifele de corali sanatoase., de exemplu,Indirect,. In plus,, ceea ce ajuta economiile locale.Nu in ultimul rand,, actionand ca o bariera care reduce impactul valurilor mari asupra tarmului.Protectia recifelor de corali este o prioritate urgenta pentru multi oceanografi.Tracy Allie Turner, colaborator al National Geographic, este un om de stiinta care studiaza coralii si spera ca cercetarile sale in recifele din jurul Maldivelor de Sud sa ii convinga pe liderii guvernamentali sa declare recifele zone marine protejate.sunt doua cauze majore ale distrugerii recifelor -problema care poate avea efecte de anvergura asupra oamenilor si a speciilor marine.Atat poluarea cat si apele in incalzire provoaca albirea coralilor, un proces in care coralii stresati isi alunga algele simbiotice, ceea ce ii reduce considerabil hrana sil face mai vulnerabil la boli.