Muntele apocaliptic de gunoaie intre dealurile superbe din Horezu: "Un mafiot din Valcea a pus mii de tone. Nimeni n-a facut nimic" VIDEO

Politicianul Cornel Zainea a postat pe pagina sa de Facebook imagini incredibile cu gunoaiele care polueaza zona."Natura (umana) invinge!In decembrie 2017 am descoperit acest munte de gunoaie depozitate ilegal. Un mafiot din Valcea a pus mii de tone chiar aici, intre dealurile superbe de langa Horezu.Peisajul rezultat parea desprins din filmele apocaliptice. Cum a fost posibil asa ceva? Garda de Mediu n-a facut nimic. Romsilva n-a facut nimic. Politia, Primaria, Consiliul Judetean Valcea, Presa, DIICOT-ul, Jandarmeria, localnicii, n-au facut nimic. Nimeni n-a facut nimic. Raportul anchetei parlamentare a fost respins in Senat, ca PSD nu dorea sa se afle.Ieri fiind prin zona, am trecut sa vad ce s-a mai intamplat in acel loc. Cred ca ar putea fi amenajat un amplu muzeu in aer liber, un muzeu al poluarii. Sa ne educam urmasii ca nu ne putem juca cu asa ceva!Asta dupa ce pedepsim vinovatii si oprim infiltrarea acelor otravuri in panza freatica, ca nu e deloc de joaca cu asa ceva, desi in continuare oile pasc linistite in jur, iar taranii vand produse "bio"", a scris Cornel Zainea pe facebook.