Napolact își schimbă ambalajul pentru a fi mai prietenos cu mediul

Napolact a lansat în luna septembrie un nou PET mai prietenos cu mediul pentru formatul de “On the Go”, 330g, consumat cu predilecție în afara locuinței: petul este acum transparent și, în plus, au fost înlocuite etichetele anterioare, fabricate din PVC, cu unele mult mai prietenoase cu mediul, din material PET. Aceste etichete se pot dezlipi acum mult mai ușor, datorită deschiderii speciale, cu perfor, „Unzip”. Astfel, Napolact dă startul campaniei „Reciclează și lasă în urma ta o natură curată” prin care consumatorii sunt încurajați să recicleze.

Noul PET este 100% reciclabil, iar eticheta și capacul sunt produse din materiale eco-friendly, toate putându-se colecta în același container galben.

Lansarea acestor noi ambalaje vine cu un mesaj educațional privind reciclarea corectă a recipientelor ce poate fi găsit atât pe produs, cât și pe site-ul Napolact.ro.

Instrucțiunile de reciclare sunt: Savurează Napolact - Dezlipește eticheta - Pune capacul la loc - Aruncă în containerul galben.

„Calitatea și sustenabilitatea au fost și sunt două atribute esențiale pe care Napolact a mizat întotdeauna. Tocmai de aceea, am decis să schimbăm vechile ambalaje PVC cu unele mai prietenoase cu mediul, fabricate din PET reciclabil. Suntem complet conștienți că drumul către ambalaje 100% fabricate din materiale reciclate și 100% reciclabile este unul de lungă durată și implică o dedicare constantă, dar facem pași importanți pentru ca amprenta pe care o lăsăm în urma noastră să fie una cât mai mică. Noile ambalaje de 330g sunt 100% reciclabile cu excepția etichetei care este imprimată și care trebuie înlăturată pentru ca procesul de reciclare să fie unul eficient. De aceea am creat o etichetă specială, „Unzip”, ce se desface ușor de pe recipient. Prin această inițiativă, în acest an, mai mult de 50% din portofoliul de lactate de băut în PET (iaurturi și lapte) al Napolact va fi reciclabil.” – Răzvan Orbulescu, Marketing Director FrieslandCampina România.

Până în anul 2025, ne propunem ca 100% din PET-urile Napolact să fie concepute pentru reciclare sau reutilizare. Planul este ca, până în anul 2050, 100% din ambalajele FrieslandCampina să fie produse din materiale reciclate sau reutilizate. De asemenea, an de an, Napolact își propune să aibă acțiuni constante prin care să inspirăm și să motivăm consumatorii, dar și autoritățile să se concentreze constant pe procesul de reciclare.