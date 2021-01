Noul sistem de monitorizare a lemnului taiat va fi operational din aceasta noapte. Ministerul Mediului spera sa descurajeze taierile ilegale de padure

Cum se face "marcarea"

Avizele, in format digital

"Trebuie respectati pasii"

Problema cu "acoperirea" GSM

SUMAL1.0 Agent isi inceteaza aplicabilitatea

Toate informatiile de care au nevoie utilizatorii se regasesc la urmatorul link: http://www.mmediu.ro/categorie/sumal-2-0/321 De asemenea, pentru a veni in sprijinul utilizatorilor, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pune la dispozitie si un call-center, la numarul de telefon 0314337799. Implementarea noului SUMAL descurajeaza taierile ilegale de lemn si aduce beneficii multiple pentru intreg sectorul silvic. Pe langa imbunatatirile semnificative in ceea ce priveste urmarirea trasabilitatii lemnului, noul sistem informatic include un amplu proces de debirocratizare a sectorului, prin eliminarea mai multor registre si documente, precum si prin automatizarea fluxurilor de date care, pana acum, se realizau manual", explica reprezentantii ministerului.Astfel, pentru administratorii de paduri - ocoalele silvice de stat si private (de regim) au fost inlocuite registrul "Marcari" si cel al "dispozitivelor de marcat". Incepand din 31 ianuarie, administratorii vor utiliza varianta lor electronica din noul SUMAL.De asemenea, au fost inlocuite fisele de marcare de mana, precum si centralizarile aferente. Odata cu implementarea SUMAL 2.0, toate marcarile se vor realiza electronic in teren, iar volumele se calculeaza si se transmit automat. De mentionat este faptul ca noul SUMAL are capacitatea de a descoperi automat eventuale erori din culegerea datelor dendrometice, astfel incat acestea sa poata fi corectate in timp util. Pentru operatorii economici - transportatori si procesatori : se elimina toate documentele de transport pe hartie intre persoanele juridice. Toate avizele si documentele conexe se vor realiza automat, exclusiv in format digital; va fi eliminata procedura de depunere a avizelor la Garda Forestiera. Pana acum, transportatorii erau obligati, lunar, sa se prezinte la sediile judetene ale garzilor forestiere pentru a depune avizele de transport in format tiparit. Prin SUMAL 2.0 acest proces se va realiza automat, fara sa fie necesara deplasarea.De asemenea, au fost eliminate registrele la depozite. Prin noul SUMAL, se realizeaza transferul automat al cantitatilor de la transportator.Pentru ca toate modulele sa fie functionale la parametrii optimi, toti utilizatorii sistemului silvic trebuie sa respecte pasii de utilizare a celui mai inovator sistem care descurajeaza taierile ilegale de lemn si imbunatateste activitatea angajatilor.Pasii de urmat pentru efectuarea corecta a transferului avizului de insotire a marfii de la emitent la transportator: transportatorul activeaza functia Bluetooth a dispozitivului mobil, acceseaza sectiunea "Preluarea aviz pentru transport" si apasa butonul "Preluare"; emitentul va accesa sectiunea "Avize proprii", selecteaza avizul, apasa butonul "Preda", si selecteaza din lista dispozitivelor vizibile Bluetooth, dispozitivul transportatorului."Foarte important - pentru a gasi in lista dispozitivul conectat prin Bluetooth, se recomanda redenumirea numelui dispozitivului mobil cu denumirea transportatorului; dupa transferul avizului pe dispozitivul mobil al transportatorului, transportatorul efectueaza cele 4 fotografii si apasa butonul "Start transport"; recomandam verificarea foarte bine a informatiilor introduse deoarece operatiunea de confirmare este ireversibila!", se mai arata in comunicat.In cazul in care solicitantul a gresit adresa de email pe care a indicat-o pentru primirea credentialelor (respectiv a userului si a parolei), corectarea se va face doar de angajatii garzii forestiere din raza teritoriala a solicitantului. Odata ce s-a primit userul si parola, nu se mai pot face modificari in campului utilizatorului.Foarte important: la momentul incarcarii stocurilor, utilizatorii nu trebuie sa finalizeze operatiunea pana nu au introdus absolut toate stocurile aferente."Mentionam ca, in situatiile in care activitatea se desfasoara in zone fara accesibilitatea GSM, pentru functionarea corecta a aplicatiilor mobile -android SUMAL 2.0 Avize si SUMAL 2.0 Marcare, utilizatorii au obligatia de a apasa butonul "Sincronizeaza" in zona unde beneficiaza de acoperire GSM sau conexiune la internet prin Wi-Fi", mai precizeaza oficialii ministerului.Dupa data de 31 ianuarie 2021, SUMAL1.0 ramane disponibil pentru consultare, fara a putea fi operate modificari.SUMAL1.0 Agent isi inceteaza aplicabilitatea, operatorii economici nemaifiind obligati sa raporteze lunar situatia stocurilor.Toate avizele emise in SUMAL versiunea 1.0 vor trebui receptionate la destinatie pana sambata, 30 ianuarie 2021, ora 24:00, dupa aceasta data fiind obligatorii avizele emise in versiunea 2.0. Se mai pot aproba ulterior APV-urile constituite dar nepreluate pana la data limita. Acestea se vor prelua manual in SUMAL 2.0.