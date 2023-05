Oamenii de stiinta avertizeaza: Emisiile de carbon, la cel mai ridicat nivel din ultimii 66 de milioane de ani

Concentratiile emisiilor de carbon de pe Terra au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 66 de milioane de ani, inregistrat in epoca dinozaurilor, potrivit unui studiu publicat, luni, care a tras un semnal de alarma in privinta riscurilor la care este supusa biosfera din cauza incalzirii globale, provocata de activitatile umane.

Oamenii de stiinta au anuntat ca ritmul de acumulare in aer a acestor emisii a depasit deja cea mai spectaculoasa crestere pe termen scurt a concentratiilor de CO2 de pe Terra, cunoscuta gratie inregistrarilor fosile, produsa in urma cu 56 de milioane de ani, relateaza Reuters, citat de News.ro.

Potrivit cercetatorilor, aceasta situatie alarmanta a fost determinata de eliberarea in atmosfera a gazelor cu efect de sera, ce au fost depozitate in straturile de roci de pe fundul marilor si oceanelor.

Acea eliberare a CO2-ului din trecutul Terrei, care a generat o crestere a temperaturilor cu 5 grade Celsius si a afectat grav viata marina prin acidificarea oceanelor, este adeseori comparata cu actualul proces de acumulare a carbonului in atmosfera, in urma arderilor de combustibili fosili.

Studiul a fost publicat in revista Nature Geoscience.

Dinozaurii au disparut de pe Terra in urma cu aproximativ 66 de milioane de ani, probabil dupa ce un asteroid de mari dimensiuni s-a prabusit pe Terra.

Richard Zeebe, profesor la Universitatea Hawaii, coordonatorul studiului, spune ca inregistrarile geologice sunt vagi si ca "nu se stie cat de mult carbon a fost eliberat in aer" in urma acelui cataclism.

Emisiile de carbon actuale, provenind in principal din arderile de combustibili fosili, sunt de circa 10 miliarde de tone pe an. Prin comparatie, emisiile de carbon au fost de 1,1 miliarde de tone pe an pe parcursul perioadei de 4.000 de ani care a anticipat momentul acelei cresteri spectaculoase din urma cu 56 de milioane de ani, precizeaza autorii studiului.

Cercetatorii au examinat compozitia chimica a fosilelor unor mici organisme marine descoperite pe fundul marii, in largul statului american New Jersey, pentru a masura acel proces antic de incalzire globala, cunoscut sub denumirea de "Maximum termic de trecere de la Paleocen la Eocen" (PETM).

Inundatii, secete si furtuni extrem de violente

Mai multe studii realizate de ONU afirma ca temperatura medie de pe Terra ar putea sa creasca cu 4,8 grade Celsius in acest secol, putand sa provoace inundatii, secete si furtuni extrem de violente, daca emisiile de carbon nu vor fi limitate. Dioxidul de carbon determina acidificarea apei marine, amenintand capacitatea unor vietuitoare, precum homari si scoici, de a-si construi o carapace protectoare.

"Rezultatele noastre sugereaza ca viitoarea acidificare a oceanelor si posibilele efecte de decalcifiere asupra organismelor marine vor fi mai severe decat PETM. Intreruperile din lanturile trofice ale viitoarelor ecosisteme vor depasi cel mai probabil extinctiile limitate observate in timpul PETM", a adaugat profesorul Zeebe.

In timpul PETM, pestii si alte vietuitoare au avut la dispozitie o perioada mai indelungata pentru a se adapta - prin procese evolutive - la conditiile de viata in ape mai calde.