Oceanele ar putea avea remediul contra multor boli. Noua teorie care da sperante pentru pandemiile viitoare, inclusiv Covid-19

"Oceanul ne poate ajuta sa generam cativa compusi care sunt capabili sa distruga rezistenta bacteriilor la antibiotice. Multi oameni din spitale mor acum, nu din cauza Coronavirusului, ci din cauza infectiei secundare. Deci, exista unele proprietati antivirale [si] proprietati de stimulare a imunitatii. Avem nevoie urgenta de aceasta cercetare", a declarat profesorul Vladimir Ryabinin, coordonatorul unui proiect lansat pentru a raspunde nevoilor acestor cercetari, citat de Digi24.ro Desi este sceptic cu privire la faptul ca oceanul ar putea oferi un remediu strict pentru Covid-19, profesorul crede insa ca ar putea oferi un ajutor semnificativ sub mai multe aspecte in combaterea virusului. Oamenii de stiinta cerceteaza posibilitatea utilizarii compusilor gasiti in microalge pentru tratarea Covid-19.Deja s-au facut ample cercetari privind potentialul de se a dezvolta medicamente anti-cancer.