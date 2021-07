Ocolul Silvic Campina, amendat pentru exploatarea, fara aviz, a unei cantitati de lemn

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Serviciului de Ordine Publica, in colaborare cu specialisti din cadrul Garzii Forestiere Ploiesti, au efectuat verificari pe linia respectarii legislatiei in domeniul silvic."In urma unui control efectuat la un Ocol Silvic de Stat, s-a constatat ca, dintr-o partida exploatata in regim propriu, a fost expediata cantitatea de 391,24 metri cubi, material lemnos, fara a fi intocmite avize de insotire a marfii. Politistii au aplicat o sanctiune contraventionala pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 171/2010, in cuantum de 15.000 de lei. Totodata, s-a dispus confiscarea valorica a unui volum de 289,33 metri cubi de lemn de lucru si 101,91 metri cubi lemn de foc, in valoare totala de 72.452,75 de lei", precizeaza IJP Prahova.Surse din cadrul Politiei au precizat, pentru Agerpres, ca amenda a fost aplicata Ocolului Silvic Campina.