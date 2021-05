Seful Garzii de Mediu, in mijlocul unui depozit de deseuri abandonat: Pute! Bataie de joc si pe banii nostri, si pe sanatatea noastra si pe bani europeni! VIDEO

"Un moment romantic, cu George Carpacea, presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Suntem pe o statie de transfer. Transferul gunoiului menajer catre garla, catre cer, catre panza freatica. Se scurge levigatul din acest gunoi abandonat aici de nu stiu cat timp. E gunoi amestecat cat vedeti cu ochii. Langa localitate. Pute si va mirosi din ce in ce mai tare cu primele ploi care au si fost deja si caldura care urmeaza sa smulga din duhoarea acestui gunoi adunat aici. La 300 de metri in fata este Cricovul Sarat, unde avem o groapa de gunoi ilegala pe care primaria in viteza incearca sa o astupe", a spus Octavian Berceanu intr-un clip video postat pe pagina sa de Facebook "Inca o data, asa sunt depozitele noastre pe fonduri europene. 23 de milioane de lei, investitia pentru acest depozit in aer liber de deseuri. Bataie de joc si pe banii nostri, si pe sanatatea noastra si pe bani europeni. Din pacate, astea sunt companiile mari si compania de aici opereaza si in Bucuresti", a continuat seful Garzii de Mediu