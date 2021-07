Guvernul a pregătit ordonanța de urgență privind intervenția asupra urșilor agresivi. Anunțul făcut de ministrul Mediului

"Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care permite intervenţia imediată în localităţile unde se semnalează prezenţa urşilor a fost finalizat. Azi (miercuri, 14 iulie, n.r.) am modificat textul proiectului în aşa fel încât acesta conţine propunerile Ministerului de Interne, respectiv a Autorităţi i Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Am eliminat toate obstacolele legale şi de interpretare, astfel încât Guvernul va adopta proiectul de Ordonanţă de Urgenţă în următoarea şedinţă de guvern", a menţionat Tanczos.Recent, ministrul Mediului a declarat că "ursul provoacă daune zilnice" şi pune în pericol viaţa umană şi le-a mulţumit locuitorilor din această localitate pentru că susţin proiectul legislativ care va permite intervenţia imediată în cazul în care ursul se află în localitate.Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă elaborat de Ministerul Mediului propune o procedură de intervenţie imediată, dacă în intravilan există un pericol iminent la adresa siguranţei şi sănătăţii locuitorilor.Conform ministrului de resort, actul normativ are la bază o directivă europeană din domeniu, precum şi datele statistice analizate privind numărul apelurilor la 112 şi intervenţiilor jandarmilor.Proiectul de OUG cuprinde definiţia unor termeni care trebuie să clarifice modalităţile de intervenţie, să nu lase loc discuţiilor despre ce înseamnă intervenţie imediată, prin îndepărtare, tranchilizare, extragere, eutanasiere, împuşcare, cine sunt cei care participă la intervenţie şi cine este medicul veterinar împuternicit care are dreptul de a gestiona substanţele tranchilizante.