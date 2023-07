Padurile din Balcani, amenintate de proiecte imobiliare si defrisari

Padurile din Balcani sunt vizate de numeroase amenintari precum taierile ilegale de lemne, proiectele imobiliare haotice sau incendiile provocate, in multe cazuri, de mana omului.

Toate acestea reprezinta multiple amenintari pentru padurile din aceasta zona, considerate adevarate comori ale biodiversitatii. Mai multe parcuri nationale din aceasta regiune a Europei, unde traiesc vaste populatii de ursi si lupi, au extrem de multe provocari.

Padurile virgine ale Europei

In Romania, care are cea mai mare suprafata de paduri virgine din Europa, dupa Rusia, situatia este asemanatoare.

Statul da 191 milioane de lei pentru impaduriri

In Parcul National Piatra Craiului, din Muntii Carpati, circa 300 ha de padure au fost defrisate in perioada 2004-2007, potrivit organizatiei neguvernamentale "Agent Green". Retrocedarile au avut si ele un impact negativ asupra padurilor. Plus ca, desi autoritatile confisca anual circa 170 mii de metri cubi de lemn taiati ilegal, din 25 de mii de procese verbale intocmite de padurari in ultimii trei-patru ani, numai doua s-au soldat cu condamnari.

Potrivit rapoartelor Ministerului Mediului, peste 180 mii de hectare au fost defrisate ilegal in Romania, incepand din 1990. Sute de mii de hectare au fost defrisate sau arse si in Serbia, Bosnia, Macedonia. Asta desi se stie ca arborii plantati in prezent vor deveni o padure matura abia in 80 de ani.

Semn de alarma pentru Albania

Ads

Albania se confrunta cu cea mai alarmanta situatie, in conditiile in care, inainte de 1990, teritoriul tarii era acoperit in proportie de 51 % de paduri, iar suprafata s-a redus la un procent de doar 25% in ultimele doua decenii. In regiunea sudica a tarii, peste 100 hectare de padure au fost taiate la Vlora pentru a construi ilegal cladiri, atrag atentia reprezentantii Asociatiei Nationale a Padurilor din Albania.

Defrisarea padurilor si poluarea, problemele de mediu resimtite de romani

Iar taierile ilegale, de zece ori mai multe decat cele facute in mod legal, potrivit statisticilor oficiale, afecteaza si parcul national Lura, considerat de specialisti una dintre bijuteriile Balcanilor. Desi sunt prevazute in lege, sanctiunile nu au dus la nici un proces penal in aceasta tara.