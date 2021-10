Paharele biodegradabile nu sunt cele rupte la utilizare - barometrul calitatii de la Snick Ambalaje

Ati servit vreodata cafeaua sau o alta bautura dintr-un pahar din carton insa care s-a rupt, umezit prea repede pana cand sa consumati produsul? Acesta este un caz clasic de produs neconform. Mai ales acum cand noile directive europene dicteaza limitarea folosirii ambalajelor din plastic cele biodegradabile revin mai mult ca oricand in atentia publicului. Sa vedem si care sunt criteriile de calitate ale acestor produse.

Despre pahare biodegradabile in era food delivery

Pentru toti cei care activeaza in acest domeniu de food delivery exista in ambalaje o componenta a strategiei de promovare ce nu poate fi ignorata. Numai ca, nu doar aspectul acestor pahare biodegradabile va conta. Clientul este atras de design, retine culoarea sau ce este imprimat pe suprafata paharului. Insa testul final este si cel de rezistenta.

Desi unii ar spune ca o cafea servita dintr-un pahar din carton este una mai buna decat cea servita dintr-un pahar din plastic, de fapt ambalajul nu trebuie sa aiba vreo influenta asupra produsului consumat. Ce-i drept insa, produsele biodegradabile, paharele din carton spre exemplu, mentin mai bine aromele si fac astfel ca o cafea sa se simta intens, asa cum este ea imediat dupa preparare.

Acestea ar trebui sa aiba cel putin 3 gr si sa fie suficient de groase incat sa nu permita continutului lichid sa il umezeasca in exces si sa il degradeze. Sa nu influenteze gustul, sa aiba o textura placuta, margini finisate.

In oferta unui furnizor de nisa si anume Snick Ambalaje regasim si paharele biodegradabile in portofoliu. Acestea pot fi comandate in bax sau set, tot de aici pot fi alese si accesoriile necesare si anume palete sau capace. Iar biodegradabil poate insemna ca sunt realizate din trestie de zahar, PLA, o combinatie de materiale pe baza de amidon de porumb sau cele din bambus.

Ambalajele tin cont de tipul de produse

Atunci cand sunt comandate ambalajele sunt luate in considerare nu doar directivele actuale. Pretul conteaza desigur, ce conditii impune un furnizor, dar si tipul de produse pe care il livrati pentru servire. Asadar, ambalajele potrivite sunt cele care tin cont de gramaje, de tipul de continut, care mentin produsul in siguranta pana la servire, in conditii optime. Nu ii influenteaza gustul, temperatura sau textura.

Snick Ambalaje pune la dispozitie tot ce inseamna gama de ambalaje, netiparite, realizate din materiale potrivite pentru mediul inconjurator si care tin cont de normele in vigoare. Vorbim despre sacose, pungi, tacamuri, cutii, farfurii, din trestie sau PLA, palmier, lemn etc.

Apeleaza la Snick Ambalaje cei care au afaceri din industria Horeca, cei care mizeaza pe food delivery, street food, cei care activeaza in domeniul curatenie si igiena. Comenzile pot fi plasate si online. Iar pe termen lung avantajele de client inseamna si posibilitatea de a accesa o reducere aplicata, in functie de valoarea comenzilor efectuate. Detalii, dar si vasta gama de ambalaje ce este disponibila regasim in pagina oficiala.

Contact: comenzi@snick-ambalaje.com

