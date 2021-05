Cum incurajeaza Ministerul Mediului reciclarea pet-urilor din plastic. "Poate sa fie un venit interesant pentru copii"

Oficialul a declarat marti seara, la Digi 24 , ca Ministerul Mediului prpune o suma de 50 de bani per sticla, indiferent de marimea acesteia, daca respectivul ambalaj este de pana in 3 litri."Poate sa fie un venit interesant pentru copii, care se duc dupa aceea si mananca ceva. Nu se va mai arunca sau daca cineva gaseste o sticla, cu siguranta ridica sticla si merge si o preda la o statie automata", a aratat ministrul.Vor putea fi predate si sticlele de plastic fara dop, dar vor trebui sa fie sticle colectate dupa pornirea programului, adica sticlele de acum 5 ani care sunt aruncate in natura nu pot fi predate, pentru ca sistemul asa functioneaza, a explicat Tanczos. Dupa pornirea programului, fiecare sticla o sa aiba un marcaj care o identifica in sistem si din momentul acela se pot preda, a precizat ministrul mediului."Saptamana viitoare, probabil ca marti, voi prezenta actul normativ in forma finala in coalitie si intra in analiza interministeriala. O asuma coalitia, partidele de guvernamant si intra in circuitul de avizare", a anuntat Tanczos Barna, marti seara, la Digi24.