Parcul National Muntii Rodnei ar putea face parte din patrimoniul mondial

Joi, 23 Decembrie 2010, ora 16:54
2384 citiri
Parcul National Muntii Rodnei ar putea face parte din patrimoniul mondial
Foto: Turism Land

Parcul National Muntii Rodnei, cea mai intinsa arie protejata din nordul Carpatilor Orientali, este propus sa faca parte din patrimoniul mondial pentru natura intrucat in arealul lui sunt peste 30 de specii endemice, a anuntat joi presedintele Asociatiei Eco Rodna, Claudiu Iusan.

Insa ca Parcul National Muntii Rodnei sa fie acceptat drept parte a patrimoniului universal pentru natura trebuie realizat un studiu complex pentru dovedirea faptului ca este un centru endemo-genetic la nivel mondial, informeaza Mediafax.

"Niste specialisti vor veni si vor identifica cele 32-33 de specii endemice. Acel material va fi sustinut, la Paris, de un reprezentant al Romaniei si, pe baza analizei unui comitet international, se va da verdictul daca poate intra sau nu in lista respectiva. Este un studiu complex. Va fi lansat in iunie 2011", a spus Iusan.

Presedintele Asociatiei Eco Rodna, Claudiu Iusan, a mai spus ca baza de date contine peste 7.000 de specii de flora si fauna.

"Acest lucru inseamna ca ne aflam pe primul loc in Romania in ceea ce priveste diversitatea speciilor. Nici Delta Dunarii, care este o arie protejata foarte mare, nu are decat 5.000 de specii, iar Retezatul are 5.000 de specii", a completat acesta.

In prezent, in PNMR sunt 14 proiecte in derulare, fie de catre APNMR, fie de catre Asociatia Eco Rodna.

Parcul National Muntii Rodnei este considerata cea mai intinsa arie protejata din nordul Carpatilor Orientali. El are o suprafata de 46.399 hectare, din care 3.300 hectare au fost declarate rezervatie a biosferei in anul 1979. Importanta acestei arii protejate se datoreaza atat geologiei si geomorfologiei muntilor, cat si prezentei a numeroase specii de fauna si flora, endemite si relicte glaciare.

#Parcul National Muntii Rodnei, #patrimoniu mondial natura , #stiri mediu
